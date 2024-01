Müllers großer Schreckmoment

Auch beim 1:1 beim 1. FC Köln hilft Heidenheims Keeper Kevin Müller entscheidend zum Punktgewinn. Allerdings macht es der 32-Jährige aber auch unnötig spannend.

Heidenheims Keeper Kevin Müller war mit Glück und Geschick am Punktgewinn in Köln beteiligt. IMAGO/Chai v.d. Laage

Da musste nicht nur der Protagonist kräftig durchpusten. Ganz Heidenheim hielt kurz den Atem an, als Torhüter Kevin Müller kurz vor Schluss einen vermeintlich harmlosen Schuss des Kölners Jan Thielmann aufnehmen wollte, aber durch die Fangarme Richtung Tor flutschen ließ. Da war der Auswärtspunkt beim 1:1 arg gefährdet. Doch statt ins Gehäuse sprang der Ball nur an den Torpfosten und wieder zurück in Müllers Arme, der das Spielgerät mit einem erlösten Lächeln endgültig in Empfang nahm. "Tja, der Torpfosten gehört dazu, Glück braucht man halt auch, es war ein technischer Fehler von mir", gestand Müller hinterher, "der Ball bekommt immer mehr Auftrieb, den muss ich festhalten und nicht so ein Ding draus machen."

Gerade noch mal gutgegangen. Vorwurfsvolle Kommentare blieben dem 32-Jährigen aus gutem Grund erspart. "Er hat uns schon so oft den Arsch gerettet, da jetzt was zu sagen, wäre völlig fehl am Platz", erklärte stellvertretend Stürmer Tim Kleindienst, "er hält wieder einige Bälle super, hätten wir ihn nicht hinten drin, hätten wir einige Punkte weniger. Das passiert halt, die Bälle frieren auch an der Oberfläche und werden glitschig."

Auch in Köln hatte Müller seinen Anteil am Punktgewinn. Nach knapp 20 Minuten schlenzte Kölns Huseinbasic die Kugel gefährlich Richtung rechten Torwinkel, doch Heidenheims Keeper lenkte den Ball soeben noch mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Und gleich nach der Pause wehrte er einen Schuss des durchgebrochenen Maina mit dem Fuß ab. "Kurz nach der Halbzeit die Eins-gegen-eins-Situation finde ich extrem wichtig für mich persönlich, dass ich der Mannschaft da helfen konnte und wir nicht 0:2 hinten liegen, dann wird es schwer", bilanzierte Müller.

Erwachsener? Müller: "Das klingt, als ob wir sonst Kinderfußball spielen würden"

Auf die Frage, ob der Aufsteiger ein Stück weit erwachsener gespielt habe, reagierte der Routinier fast schon allergisch. "Erwachsen? Ich muss ehrlich sagen, ich hasse das, das klingt, als ob wir sonst Kinderfußball spielen würden, deshalb gefällt mir der Begriff nicht so gut", entgegnete Müller, "wir haben ein Stück abgeklärter und nicht ganz so wild gespielt. Köln hat uns spielen lassen, aber in der eigenen Hälfte, wir hatten viel Ballbesitz aber ohne gefährlich zu werden. Das Gegentor war unglücklich, mit ein wenig mehr Fortune, holen wir den Ball noch von der Linie. Dann gehst du mit 0:1 in die Halbzeit, obwohl du gar nicht so viel falsch gemacht hast."

Um nach dem Seitenwechsel eine klare Steigerung zu zeigen. "Wir sind drangeblieben, haben auch Chancen liegenlassen, schon vorher das 1:1 machen oder dann sogar noch nachlegen können", so Müller, "wir haben ein bisschen umgestellt im Spielaufbau und mehr Drive nach vorne bekommen. Und am Ende ist es extrem wichtig für uns, hier einen Punkt mitzunehmen, gegen eine direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Wichtig auch, nach der kurzen Winterpause direkt zu punkten, deshalb passt das schon."

Mit einer derart guten Zwischenbilanz nach der Hinrunde mit 21 Zählern auf Rang 9 hatte in Heidenheim ohnehin keiner gerechnet. "Du gehst in eine Saison und weißt nicht richtig, was du zu greifen hast, wie gehen die Konkurrenten mit dir um?", erläutert Müller und mahnt: "Auf 21 Punkten können wir uns auch nicht ausruhen, denn die reichen am Ende auch nicht. Aber natürlich nimmt dich das ein bisschen aus dem Druck raus, wichtig für den Kopf, auch wir werden noch ein schlechtes Spiel haben und gegen die Große von oben, da ist es gut, einen Puffer zu haben."

Der beträgt stattliche zehn Punkte auf die Abstiegszone. Bis zum Saisonfinale, dann daheim gegen Köln soll jedenfalls das Saisonziel Klassenerhalt erreicht sein. "Wir wollen auch verhindern, dass wir am 34. Spieltag gegen Köln ein ganz großes Endspiel haben", sagt Müller du empfiehlt: "Am besten rutschen wir da hinten gar nicht erst rein." Guter Plan.