Müllers Erklärung für schwaches Schalker Überzahlspiel: "Das ist wie im Parkhaus"

Schalke hat den ersten Dreier der neuen Saison eingefahren - und das mit 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zufriedenheit wollte sich bei den Königsblauen dennoch nicht wirklich einstellen.

"Das Gute ist, dass wir 3:0 gewonnen haben", stellte Trainer Thomas Reis nach Abpfiff bei "Sky" fest und betonte direkt, dass man "nicht alles richtig gemacht" habe: "Wir haben die Überzahl nicht gut ausgespielt." Der 49-Jährige verwies darauf, dass man "sehr langsam und zum Schluss unnötig Querpässe gespielt" habe, auch beklagte er das Positionsspiel seiner Elf.

Auch Simon Terodde, Torschütze des 1:0, sprach von Nervosität. "Wir waren unruhig. Du willst schnell das 2:0 oder 3:0 machen. Und auf einmal bekommt man das Gefühl, man hat etwas zu verlieren", suchte der 35-Jährige nach einer Erklärung und stellte fest: "Wir haben nicht zielstrebig nach vorne gespielt."

Müllers Analogie

Marius Müller erklärte sich den Auftritt mit zu viel Alternativen. Um das zu veranschaulichen, bemühte er eine bemerkenswerte Analogie. "Wenn du mit zwei Mann in Überzahl bist, dann ist es in etwa so, wie, wenn du im Parkhaus mit dem Auto fährst und auf einmal sehr viel Platz ist. Dann weißt du gar nicht, welchen Parkplatz du nehmen sollst", schilderte der Torhüter und führte weiter aus: "Wenn nur einer frei ist, fährst du da rein. So ist dann auch auf dem Platz. Wenn du Druck auf dem Feld hast, dann machst du meistens das Richtige. Wenn du aber zwei Mann in Überzahl bist, dann musst du schauen, dass es nicht lethargisch wird und du halb einschläfst."

Da sind schon ein paar Mentalitätstiere dabei. Marius Müller über die Spieler des FCK

Dass es für den Bundesliga-Absteiger auch durchaus gefährlich hätte werden können, wusste Müller nur zu gut: "Zu Beginn sind sie dominant aufgetreten, was uns auch überrascht hat. Und auch nach den zwei Roten Karten war es kein einfaches Spiel für uns, Lautern hat es überragend gemacht", lobte er seine ehemaligen Kollegen und verriet, dass er seine aktuellen Mitspieler vor den Pfälzern gewarnt hatte: "Da sind schon ein paar Mentalitätstiere dabei - das habe ich den Jungs in der Kabine auch gesagt."

Für den 30-Jährigen, der einst auf dem Betzenberg seine Karriere gestartet hatte, war es übrigens ein "ganz spezielles" Spiel, fast schon "surreal", wie er zugab. So habe er es sich angewöhnt, vor einem Spiel in die Kurve zu laufen - und war nun froh, sich nicht aus Gewohnheit vertan zu haben. "Heute bin ich zum Glück richtig abgebogen." Am Ende war es für ihn persönlich "mega schön", auch hatte er kein Mitleid mit seinem Ex-Klub, denn: "Am Ende ist es ein Ergebnissport, ich trage königsblau und die drei Punkte nehmen wir mit."