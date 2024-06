Müllers doppelter Doppelpack, Effenbergs krummes Ding: DFB-Duelle mit Schottland

Zum Auftakt der Europameisterschaft im eigenen Land trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Schottland. Es ist das insgesamt 18. Aufeinandertreffen mit den "Bravehearts". Ein Rückblick auf die bisherigen Duelle.

Müller trifft zweimal doppelt

Statistisch gesehen ist Schottland ein gerngesehener Gegner für Deutschland. Noch kein Pflichtspiel hat die DFB-Elf gegen die "Bravehearts" verloren, sieben der acht Partien mit Wettbewerbshintergrund sogar gewonnen. Das bis heute letzte Duell mit Schottland stieg am 7. September 2015 im Hampden Park in Glasgow, es ging um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2016 in Frankreich.

Eine "intensiv geführte Partie vor großartiger Kulisse. Fußballerisch nicht ganz so anspruchsvoll, aber spannend und torreich", schrieb der kicker damals über den 3:2-Erfolg der deutschen Mannschaft. Thomas Müller hatte mal wieder abgeliefert, als Rechtsaußen traf der Münchner im ersten Durchgang doppelt, zur Pause stand es aber dennoch 2:2. Mats Hummels hatte erst unglücklich mit der Brust ins eigene Tor getroffen, ehe James McArthur vor der Pause erneut ausglich. Deutschland setzte sich dennoch durch, Ilkay Gündogan sorgte nach Zusammenspiel mit Müller für den Siegtreffer.

Bereits im Hinspiel in Dortmund war Müller der Mann des Spiels, beim 2:1 am 7. September 2014 schoss der Münchner die frisch gebackenen Weltmeister im Alleingang zum knappen Sieg. Per Kopfballbogenlampe brachte Müller Deutschland in Führung, auf den Ausgleich durch Ikechi Anya antwortete der Rechtsaußen per Abstauber.

Bei der Endrunde in Frankreich schaffte es Deutschland bis ins Halbfinale. Schottland wurde in der Quali-Gruppe derweil nur Vierter und verpasste das Turnier.

Effenbergs Flanke ins Glück

Erst viermal qualifizierte sich Schottland für eine Europameisterschaft, das erste Mal war das nördlichste Land Großbritanniens 1992 bei einer Endrunde dabei. In der Gruppenphase des Turniers in Schweden traf Schottland neben der Niederlande und der GUS auch auf Deutschland. Am 15. Juni 1992 stand man sich am 2. Gruppen-Spieltag im Idrottsparken in Norrköping gegenüber.

Karl-Heinz Riedle gratulierte Stefan Effenberg zum Treffer. imago images

Etwas mehr als 17.000 Zuschauer sahen, wie das Team von Berti Vogts die Hürde Schottland souverän nahm. Karl-Heinz Riedle traf nach einer Ablage von Klinsmann zur Führung, kurz nach der Pause senkte sich eine abgefälschte Flanke von Stefan Effenberg zum 2:0 ins Tor. Der Endstand.

Deutschland kam als Gruppenzweiter weiter, Schottland schied als Dritter aus. Das DFB-Team schaffte es 1992 gar bis ins Finale, scheiterte dort aber an Dänemark.

Völler und Allofs im Zusammenspiel

Sechs Jahre zuvor war Schottland ebenfalls Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft, auch bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko hatten die "Bravehearts" das Nachsehen. Deutschland spielte zum Auftakt nur 1:1 gegen Uruguay, der Sieg am 2. Gruppen-Spieltag war daher wichtig für das Weiterkommen.

Klaus Aloffs und Rudi Völler bejubeln einen Treffer gegen Schottland. imago images

Bundestrainer Franz Beckenbauer konnte sich im La Corregidora in Queretaro auf Rudi Völler und Klaus Allofs verlassen, die einen Rückstand durch Gordon Strachan in einen Sieg drehten. Das 2:1 reichte ob der folgenden Niederlage gegen Dänemark für Platz zwei in der Gruppe, Schottland wurde Letzter.

Auch in Mexiko erreichte Deutschland das Endspiel, zog dort jedoch gegen Argentinien den Kürzeren.

Libudas großer Auftritt

Zum wohl denkwürdigsten Aufeinandertreffen mit den Schotten war es im Oktober 1969 im Hamburger Volksparkstadion gekommen. Es war Deutschlands letztes Qualifikationsspiel für Mexiko 1970, im Fall einer Niederlage wäre die WM-Teilnahme wahrscheinlich futsch gewesen. Weil Schottland noch ein Spiel in der Hinterhand hatte.

Nach dem 1:1 in Glasgow begann das Wiedersehen auf deutschem Boden denkbar schlecht: Sepp Maier konnte einen Fernschuss nicht festhalten, Jimmy Johnstone staubte schon nach drei Minuten ab. Durch Klaus Fichtels einziges Länderspieltor und den unvermeidlichen Gerd Müller drehte die Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön das Spiel zwar, doch die Führung währte bloß einige Sekunden.

In der Schlussphase, beim Stand von 2:2, kam es dann zum großen Auftritt des Reinhard "Stan" Libuda. Nach einem Steilpass war der Schalker Flügeldribbler auf und davon, sprang über eine letzte Grätsche von Tommy Gemmell - der für eine Tätlichkeit gegen Helmut Haller noch des Feldes verwiesen wurde - hinweg und schoss Deutschland zum Sieg. Wie auch zur WM nach Mexiko, wo ein starker dritter Platz den Grundstein für die Titel bei der EM 1972 und der Heim-WM 1974 legte.

Die Niederlagen gegen Schottland

Alle Duelle mit Schottland verliefen für Deutschland aber nicht erfolgreich. Zwischen 1929 und 1973 standen sich beide Nationen insgesamt sechsmal in Freundschaftsspielen gegenüber - und das DFB-Team gewann nicht einmal. Schottlands höchster Sieg über Deutschland war ein 3:1 im Jahr 1957.