Müller zu Schalker Torhüterfrage: "Es gibt keinen Grund, etwas zu machen"

Fünf Tore kassierte Schalke 04 in Hamburg - und dennoch war Torhüter Marius Müller so etwas wie ein Lichtblick. Der sprach anschließend über das Spiel und seinen Konkurrenzkampf mit Ralf Fährmann.

"Wir wollten gut in die Saison starten, das ist uns leider nicht gelungen", sagte Marius Müller nach Abpfiff bei "Sky" und meinte nach dem 3:5 mit Blick auf die Flut an Gegentoren, dass dies schlichtweg "fünf zu viel für einen Torhüter" seien. Das trübte dann auch seine an sich ordentliche Leistung, Müller hatte mehrfach mit guten Paraden geglänzt. "Es ist mein Job, Bälle zu halten", sagte der 30-Jährige trocken und stellte noch trockener fest: "Letztendlich waren fünf drin - das bleibt hängen."

Das Spiel habe Müller zufolge gezeigt, dass die Königslauen über offensive Qualität verfügen, "aber defensiv müssen wir zwei bis fünf Schippen drauflegen". Der Torhüter verwies aber auch darauf, dass man nicht das nötige Spielglück hatte. Zur Pause habe noch alles gepasst, doch dann hat Schalke mit dem Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 und später auch dem Platzverweis für Ibrahima Cissé "ein bisschen Pech" gehabt.

Müller betonte, dass das Ergebnis "auch einen Tick zu hoch" ausfiel, doch daran könne man eh nichts ändern, ergo müsse man das nun auch gleich "abhaken, nächste Woche geht's weiter." Weiter geht's dann auch mit dem Konkurrenzkampf im Schalker Tor, wo die Torhüter-Frage noch immer offen sein dürfte.

Es bahnt sich ein Zweikampf zwischen Routinier Ralf Fährmann und eben Müller an. Der zeigte sich nach Abpfiff auch voller Selbstvertrauen. "Ich weiß, was ich kann", sagte der 30-Jährige selbstbewusst und verwies darauf, dass er nicht nach Gelsenkirchen gekommen wäre, wenn er nicht an seine Chance glauben würde.

Ich bringe meine Leistung und wir schauen weiter. Marius Müller

Als Kampfansage an Fährmann wollte Müller seine Aussage aber nicht verstanden wissen. "Er ist ein fantastischer Mensch", sagte Müller über seinen Rivalen und betonte: "Er hat mich super aufgenommen und hat mir viel geholfen." Auch deshalb gebe es keinen Grund, "etwas zu machen", betonte Müller und sagte schlicht: "Ich bringe meine Leistung und wir schauen weiter."