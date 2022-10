Müller: "Zu 100 Prozent in Zweikämpfe hineinschmeißen"

Erzgebirge Aue tut sich weiterhin schwer in die Saison zu finden. Am Samstag kommt mit der SV Elversberg der Tabellenführer der 3. Liga nach Sachsen.

Die Partie Aue gegen Elversberg ist ein Spiel voller Gegensätze - Absteiger gegen Aufsteiger, Harmlosigkeit gegen Offensivpower. Und auch im Sammeln von Karten könnten die Teams nicht unterschiedlicher sein. Während Elversberg erst 21 Gelbe Karten sah, haben die Veilchen schon 36 auf dem Konto.

Am Wochenende wird Interimstrainer Carsten Müller auf Erik Majetschak, der gegen Verl die Ampelkarte sah, verzichten müssen. Abrücken von dem zweikampfbetonten Spiel, will Müller aber dennoch nicht: "Wir brauchen jeden Spieler, der sich zu hundert Prozent in diese Zweikämpfe hineinschmeißt. Wir haben einen Kader, der es ermöglicht Gesperrte ersetzen zu können."

Nach dem Start unter Müller mit drei Siegen, zwei in der Liga und einer im Landespokal, konnte Aue nur einen weiteren Punkt holen. Zuletzt verlor man gegen den SC Verl. Zweifel, dass die drei Siege nur eine Ausnahme waren, lässt Müller nicht zu: "Zweifel habe ich nicht. Ich bin sogar überzeugt von meinem Team."

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen die Veilchen neben Majetschak weiterhin ohne Elias Huth, Korbinian Burger und Antonio Jonjic auskommen. Zudem hat sich auch Torhüter Philipp Klewin krankgemeldet.