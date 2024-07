Müller wird ein "Schnüdel"

Sebastian Müller läuft künftig für den 1. FC Schweinfurt auf. Letzte Saison erzielte der Angreifer für Ligarivale SpVgg Greuther Fürth II in 30 Spielen neun Treffer und bereite zwei vor. Der ehemalige Jugendnationalspieler wurde unter anderem im Nachwuchs des 1.FC Köln ausgebildet, sammelte im Herrenbereich trotz seines jungen Alters bereits über 50 Einsätze in der dritten Liga, acht Einsätze in der zweiten Bundesliga sowie zwei Bundesligaeinsätze. "Sebastian hat in den letzten Wochen hier einen sehr starken Eindruck hinterlassen und passt extrem gut in unser Team. Mit seiner Qualität wird er uns sofort weiterbringen. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und wird das sicher mit vielen Scorerpunkten unter Beweis stellen", glaubt der Sportliche Leiter Andreas Brendler.