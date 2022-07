Müller wird Dresdner Tor im Pokal hüten

Dynamo Dresden ist in der ersten Pokalrunde gegen den VfB Stuttgart in der Außenseiterrolle, chancenlos sieht Markus Anfang sein Team aber nicht. Der SGD-Coach kündigt personelle Rochaden an.

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga musste sich Dynamo Dresden auf der Torhüterposition komplett neu aufstellen: Denn nicht nur Kevin Broll als langjährige Nummer eins verließ die Sachsen, sondern auch Ersatzkeeper Anton Mitryushkin. Das Rennen um die Position zwischen den Pfosten nahmen in der Vorbereitung so die Neuzugänge Stefan Drljaca (vom BVB II), Sven Müller (vom HFC) sowie Niklas Heeger (vom KSC) auf. Als Gewinner ging Drljaca hervor, der 23-Jährige stand zum Liga-Auftakt gegen 1860 München (3:4) im Tor.

Müller wird Dynamo-Tor hüten - Anfang: "Das war schon vor der Saison so ausgemacht"

Für den Pokalknaller am Freitagabend (18 Uhr) gegen den VfB Stuttgart kündigte Markus Anfang nun eine Rochade an: "Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Sven Müller im Tor anfangen", sagte der SGD-Coach am Mittwoch auf der Pressekonferenz zur Partie. "Das war schon vor der Saison so ausgemacht."

Es könnte zudem noch weitere Umstellungen gegen - dann aber auch notgedrungen. Denn wie Anfang berichtete, steht hinter den Einsätzen von Kevin Ehlers und Robin Becker ein Fragezeichen. Besonders bei Innenverteidiger Ehlers, der wegen Oberschenkelproblemen kürzertreten muss, wird es laut Anfang "schwer, dass es reichen wird". Etwas besser sieht es bei Außenverteidiger Becker aus, dem der Gesäßmuskel zwickt. "Da müssen wir sehen", sagte Anfang. Immerhin sind schon am Dienstag mit Paul Will und Yannick Stark zwei Rekonvaleszenten ins Training eingestiegen, ob beide aber bereits für den Freitagabend eine Option sein werden, bleibt abzuwarten.

Viel verändern im alltäglichen Ablauf konnte Anfang im Hinblick auf das Pokalmatch nicht: "Die Trainingswoche ist eine kurze Woche", sagte er, "morgen ist dann schon Abschlusstraining." Ein spezielles Elfmetertraining stand und steht nicht auf dem Programm. "Diese Drucksituation kann man nicht simulieren", sagte er. Das Erreichen des Shootout wäre für Dynamo bereits ein Erfolg: "Kommt es dazu, setzt das im Umkehrschluss voraus, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben", sagte Anfang. Die Chance, dass seinem Team gegen den VfB eine Pokalüberraschung gelingt, sieht er durchaus als gegeben an: "Natürlich ist etwas möglich." Allerdings fügte er auch an: "Unter normalen Umständen sprechen wir aber natürlich von Erst- gegen Drittligist. So ehrlich muss man auch sein."