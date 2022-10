Müller: "Wir wissen, wer wir sind"

Thomas Müller musste in Pilsen früh ausgewechselt werden, trotzdem nahm er ein gutes Gefühl mit vor dem Topspiel gegen Freiburg. Der Bayern-Angreifer über die Wirkung des 4:2-Sieges - und die pikante Lewandowski-Konstellation.

Aus Pilsen berichtet kicker-Chefreporter Karlheinz Wild

Für Thomas Müller (33) war der Arbeitstag in Pilsen sehr früh beendet. Nachdem er das 2:0 selbst eingeschoben und Leon Goretzkas 3:0 mit einer Hereingabe vorbereitet hatte, musste er in der 28. Minute ausgewechselt werden. Die dafür ausschlaggebende Verletzung befand der Bayern-Spieler selbst noch in der Nacht in Pilsen als "nichts Schlimmes, es sieht nach einer Nervengeschichte aus". Selbstverständlich hofft er auf seinen Einsatz am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der FC Bayern, derzeit in der Bundesliga auf Platz 3 notiert, den um zwei Zähler besser stehenden Zweiten aus Freiburg empfängt.

Zunächst befasste sich der FCB-Routinier und Führungsspieler aber mit der Partie im westlichen Böhmen, wo die heimische Viktoria vor der Pause gnadenlos unterlegen war. Die Bayern kombinierten nach Belieben und ungehindert, weil die Pilsner in den direkten Duellen keine Chance zur Gegenwehr hatten: Die FCB-Profis waren selbstverständlich ball- und kombinationssicherer, schneller, flinker, robuster und geschickter in den Zweikämpfen. Mit feinem Direktspiel durchschnitten sie die offene Viktoria-Defensive, die nie eine Zuordnung fand oder die Klasse zum effizienten Verschieben. Vielmehr blieb mancher Viktoria-Akteur selbst im torgefährlichen Bereich stehen. In dieser Phase geriet dieser Champions-League-Auftrag für die Münchner zum Trainingsspiel.

"Es ist nicht selbstverständlich, Spiele in der Champions League mit so einer Dominanz und so vielen Toren zu bestreiten", sagte Müller, ohne den Hinweis auf den zweiten Durchgang zu vergessen: Nun verloren die Seinen die Kontrolle über das Geschehen, der Rhythmus erlahmte, und die nun forscheren Pilsener setzten mutig und flott Gegenaktionen. Mit Erfolg.

"Natürlich weiß ich auch, dass wir hinten raus zwei Tore kassiert haben", merkte Müller dazu an und stellte dennoch klar: "Ich bin sehr zufrieden." Das Weiterkommen wertete er als "super, wir hatten bis heute eine makellose Gegentorbilanz und haben jetzt 13 Tore in dieser Gruppe. Chapeau würde ich sagen, wenn ich vor unserer Truppe den Hut ziehen müsste."

Der kicker fragte in Pilsen nach bei Müller.

Was hat es für eine Wirkung nach Europa, wenn der FC Bayern in einer Gruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand schon nach vier Spielen souverän qualifiziert ist?

Müller: "An sich gar keine. Die Leute in Europa wissen ohnehin, dass der FC Bayern immer eine Supermannschaft hat, die in den vergangenen zehn Jahren stets irgendwie um den Titel mitgespielt hat. Das ist auch in diesem Jahr der Fall, wie man sehen kann. Aber eine direkte Wirkung hat es nicht, weil das Achtelfinale erst Mitte Februar beginnt. Bis dahin haben wir ganz andere Themen."

Was bedeutet das Ergebnis für die Bundesliga und das Spiel am kommenden Sonntag gegen den Zweiten aus Freiburg?

Müller: "Genauso wenig." (lacht)

Ich habe nicht das Gefühl, dass wir verunsichert sein müssen oder ein gutes Ergebnis brauchten. Thomas Müller

Hilft es psychologisch nicht?

Müller: "An sich erwarte ich von uns und glaube auch daran, dass wir nicht so viel psychologische Unterstützung von Einzelergebnissen brauchen. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Wir sollten wissen, was in uns steckt. Das haben wir oft genug gezeigt und auch in diesem Jahr mehrmals. Wir wissen um die Ergebnisse in der Bundesliga und wie sie teilweise zustande kamen."

Was meinen Sie?

Müller: "Natürlich haben wir bei diesen negativen Ergebnissen in der Bundesliga unsere Aktien drin, weil wir Dinge nicht gut gemacht haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir verunsichert sein müssen oder ein gutes Ergebnis brauchten, um mit einem guten Gefühl in den kommenden Sonntag zu gehen. Wir haben ein Heimspiel gegen Freiburg, wir wissen, wer wir sind und was nötig ist, um Spiele zu gewinnen. Und das versuchen wir auf den Platz zu bringen, auch am Sonntag. Es wird sehr wichtig sein, dass wir das Spiel gewinnen. Und wir werden alles daran setzen. Dann sehen wir, was wir kriegen."

Finden Sie es pikant, dass der FC Bayern seinen ehemaligen Topstürmer Robert Lewandowski am fünften Spieltag in Barcelona im direkten Duell in die Europa League befördern kann, wenn es Inter Mailand nicht sowieso selbst schaffen sollte?

Müller: "Ja, klar. Wir haben das Ergebnis unmittelbar nach unserem Spiel noch verfolgt. Es waren verrückte Ereignisse. Lewy macht den 2:2-Ausgleich gegen Inter, Robin Gosens, unser Kollege aus der Nationalmannschaft, zeigt, wie gefährlich er in der Box sein kann, 2:3. Und dann noch einmal der Ausgleich."

Auch zu seiner Rolle als Mittelstürmer, den er in Pilsen gab, äußerte sich Müller abschließend. "Ich habe zwei-, dreimal vorne drin gespielt", sagte er und erwähnte sein Tor gegen Leverkusen sowie den damaligen 4:0-Sieg. Gegen Pilsen war es der gleiche Ablauf, Müller-Tor plus Sieg. "Ich kann also nicht klagen", sagte Müller. "Aber schauen wir erst weiter!"