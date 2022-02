Müller: "Wie stark will man leiden für Erfolg?"

Los geht’s für den FC Bayern in der Champions League. Beim nur 157 Kilometer entfernten Nachbarn in Salzburg. Und in einer vollen Arena. Worauf es nach der bitteren Pleite vom Wochenende ankommt, erklärte Thomas Müller auf der Pressekonferenz.

Will mit dem FCB zurück in die Erfolgsspur: Thomas Müller. imago images/Ulrich Wagner

Das Stadion in Salzburg wird ausverkauft, die Stimmung hitzig. Einem K.-o.-Spiel in der Königsklasse entsprechend. Und für die beiden Teams sicherlich ein zusätzlicher Motivationsschub. Wenngleich gerade der FC Bayern nach seinem 2:4 in Bochum ohnehin keinen weiteren Ansporn benötigen dürfte. Es sei ein Rückschlag gewesen, sagt Thomas Müller und ein Weckruf, dass weniger als 100 Prozent auch in der Bundesliga nicht reichen. "Daran wurden wir aufs Deutlichste erinnert", erzählt der Angreifer.

Natürlich wurde in erster Linie das Abwehrverhalten der Mannschaft kritisiert. Aber "bis auf Lewy", also Robert Lewandowski, der zwei Tore erzielt und "seinen Job gemacht hat", wie Müller sagt, habe vor allem in der ersten Hälfte kaum jemand auf normalem Niveau gespielt. Auch er selbst nicht. Nichtsdestotrotz müsse die Defensive stabiler werden. Denn schon im vergangenen Jahr sei sie "nicht nobelpreisverdächtig" gewesen, wie der Ur-Bayern weiß.

Für ihn geht’s jetzt in Salzburg, also nach dieser herben Niederlage, um einen Lernprozess in puncto Mentalität oder Einstellung. "Wie stark will man leiden für einen Erfolg? Wie stark ist der Leidensdruck, wenn man den Erfolg nicht hat?", so Müller. Daran müssten er und seine Kollegen arbeiten, "dass wir nicht den Druck von außen brauchen, um uns mehr zu quälen", erklärt der 32-Jährige: "Damit wir in den nächsten Wochen keine derartigen Rückschläge erleiden in Spielen, in den es vielleicht um die Wurst geht." In Salzburg soll eine Reaktion folgen.