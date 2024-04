Müller: "Wenn du Ruhe suchst, bist du auf Schalke falsch"

Abstiegskampf, Suspendierungen, personelle Veränderungen auf Funktionärsebene: Beim FC Schalke 04 herrschen mal wieder chaotische Zustände. Torwart Marius Müller hat dazu eine klare Meinung.

Schalke 04 kommt trotz aller Erfolgsschwüre in der Winterpause einfach nicht heraus aus dem Zweitliga-Abstiegskampf. Zwar haben die Königsblauen zuletzt beim 1:1 in Hannover endlich ihren ersten Auswärtspunkt in diesem Kalenderjahr ergattert, doch schon mit einer Niederlage am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) droht der Mannschaft nach 29 Spieltagen der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.

Zusätzlich zur sportlichen Schieflage wird der Verein durchgeschüttelt von personellen Veränderungen, die auf Funktionärsebene bereits vollzogen oder zumindest angekündigt worden sind. So werden sich beispielsweise die Wege von Schalke 04 und Gerald Asamoah (Leiter der Lizenzspieler-Abteilung) im Sommer trennen, auch Nachwuchschef Mathias Schober muss gehen. Vom Technischen Direktor André Hechelmann hatten sich die Gelsenkirchener im Verlauf der Rückrunde bereits verabschiedet, obendrein soll die Scoutingabteilung komplett neu aufgestellt werden. Die Job-Angst auf Schalke ist in Zeiten wie diesen generell groß.

Drexler-Suspendierung sorgt für Unruhe

Zudem bringt aktuell eine Suspendierung zusätzliche Unruhe hinein: Dominick Drexler wurde, wie zuvor schon Timo Baumgartl, zur U 23 abgeschoben. Während die Profis am Mittwoch ihr Training absolvierten, übten Drexler und Baumgartl auf dem Nebenplatz im Kreis der Regionalliga-Reserve (auch Ex-Nationalspieler Ami Younes war dabei, er hält sich aktuell auf Schalke fit). Die Suspendierung Drexlers sehen Teile der Mannschaft durchaus kritisch. Zwischenmenschlich hakt es immer mehr bei den Königsblauen.

Marius Müller meint: "Die Verantwortung ist riesig, das allein muss schon genug Wir-Gefühl auslösen." Der Torwart berichtete am Mittwoch davon, dass ein Schwerpunkt bei der Videoanalyse am Vormittag darauf lag, die mannschaftliche Geschlossenheit in den Fokus zu rücken. Gezeigt wurden Sequenzen aus dem Spiel in Hannover, in denen deutlich wurde, wie die Mannschaft knifflige Situationen gemeinsam gelöst hat.

Witzig ist das alles nicht, was da gerade auf Schalke geschieht. Müller versucht, die Gesamtsituation etwas mit Humor zu nehmen. "Wenn du Ruhe suchst, bist du auf Schalke falsch", sagte er am Mittwoch mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Wohlwissend, dass in seiner Aussage sehr viel Ernsthaftigkeit steckt.