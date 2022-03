Müller warnt vor dem "Kritik-Hausmeister"

Mit einem krachenden 7:1-Erfolg hat der FC Bayern das Viertelfinale der Champions League klar gemacht. Für Thomas Müller Anlass genug, über einen besonderen "Mitarbeiter" zu sprechen.

"So weit würde ich nicht gehen", begann Thomas Müller bei "Prime Video" seine Nachschau aufs Champions-League-Rückspiel gegen RB Salzburg (7:1) und bezog sich damit auf die "Thomas Müller, du bist der beste Mann"-Sprechchöre der Bayern-Fans. Eine "ordentliche Partie" sei es gewesen, bei der Müller selbst zwei Mal treffen konnte (5:0 und 6:1).

"Es ist ja manchmal einfacher, wenn man gegen einen Gegner schon gespielt hat. Dann hat man Material, dann hat man Erfahrung. Wenn du weißt: Was habe ich im Hinspiel noch falsch gemacht? Worauf reagiert der Gegner?", verriet Müller. Und trotzdem wäre der Rekordmeister beinahe wieder - wie schon im Hinspiel - früh ins Hintertreffen geraten. Doch Kingsley Coman konnte Nicolas Capaldos Schuss gerade noch zur Ecke abfälschen (3.).

Wenn wir jetzt hier ausscheiden, dann haben wir ganz traurige drei Monate vor uns. Thomas Müller

Doch diesmal war eines anders: "Wir haben heute auch dieses Spielglück, was wir in Salzburg überhaupt nicht hatten." Nach Comans Tat konnte Maximilian Wöber seinen Gegenspieler Robert Lewandowski im Strafraum zwei Mal nur per Foul stoppen, und so war der FCB diesmal früh auf Kurs - und drehte danach richtig auf.

Die Wichtigkeit des Spiels ist laut Müller jedem bewusst gewesen, denn, "wenn wir jetzt hier ausscheiden, dann haben wir ganz traurige drei Monate vor uns. Dann wäre von außen und von innen der ein oder andere Stein umgedreht worden, und natürlich auch zu Recht." Der Münchner Anspruch sei vielmehr, "jedes Spiel perfekt" zu spielen, auch wenn Müller natürlich weiß, dass das "nicht die Realität widerspiegelt".

Für einen Makel sorgte die kurze Unordnung nach den vielen Wechseln, die Salzburg prompt zum Ehrentreffer durch Maurits Kjaergaard zum zwischenzeitlichen 1:5 nutzte. Danach zogen die Bayern aber die Zügel wieder an und schraubten das Ergebnis mit starken Kombinationen weiter in die Höhe.

Der "Kritik-Hausmeister"

Nach Müllers Meinung müssen er und seine Mitspieler - trotz allem Hang zum Perfektionismus - aufpassen, "dass wir uns selbst nicht zu sehr runterziehen" - oder anders: "Wir müssen da manchmal aufpassen, dass wir nicht zu sehr den Kritik-Hausmeister in die Kabine reinlassen."

Wer das sein könnte, verriet Müller zwar nicht, allzu viel Zeit dürfte der "Kritik-Hausmeister" diese Woche nach dem 20. Champions-League-Viertelfinaleinzug aber nicht in der Bayern-Kabine verbringen.