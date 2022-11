Müller vor Köln: "Wollen eigenen Weg weiter fortgehen"

Durch das Unentschieden vom vergangen Spieltag gegen Elversberg steht Erzgebirge Aue bei drei sieglosen Spielen in Folge. Mit einem Dreier gegen Viktoria Köln könnten die Veilchen die Rote Laterne abgeben.

Durchaus überraschend erkämpfte sich Erzgebirge Aue, das als Tabellenletzter in die Partie gegangen war, am letzten Wochenende ein 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenführer aus Elversberg. Auf diese Leistung wollen die Veilchen am kommenden Spieltag aufbauen - und treffen dabei auf ein Team, welches ebenfalls für eine Überraschung sorgen konnte: Viktoria Köln besiegte Ingolstadt auswärts mit 3:1 und vergrößerte mit dem Dreier den Vorsprung auf die Abstiegszone.

"Eigener Weg" gegen "spielerisch starke" Kölner

Die Stärken bei Viktoria sieht Aue-Interimstrainer Carsten Müller im Kollektiv: "Das ist eine Mannschaft, die auch in den Spielen, die sie nicht gewonnen hat, durch ihr gutes Zusammenspiel den Gegner vor Schwierigkeiten gestellt hat. Dazu haben sie viele körperlich robuste Spieler in den Reihen", so Müller auf der Pressekonferenz.

Trotz des großen Respekts für die spielerische Klasse des bevorstehenden Gegners fokussiert sich Müller auf den Auftritt seiner eigenen Mannschaft: "Wir wollen unseren Weg weiter fortgehen, indem wir auch gesagt haben, dass wir natürlich auf Stärken des Gegners hinweisen müssen. Mindestens genauso, wenn nicht sogar wichtiger ist aber, dass wir unsere Art des Fußballspielens unabhängig vom Gegner versuchen fortzuführen".

Ähnlich wie sein Coach sieht es auch Aues Lenn Jastremski. Der Stürmer, der in dieser Saison bislang bei einem Tor und zwei Assists in der Liga steht, spricht von einer "sehr sehr spielstarken Mannschaft", vertraut aber auf die eigenen Qualitäten: "Wir müssen da weitermachen, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben und mit der gleichen Aggressivität agieren, dass sie gar nicht erst ihr Kombinationsspiel aufbringen können", erklärt der 21-Jährige in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Die Aufgabe, mit meinem Trainerteam den Jungs zu helfen, ist die absolute Priorität. Carsten Müller

Über seine eigene Zukunft beziehungsweise über einen Termin, "wann es ein weiterführendes Gespräch gibt", hat sich Coach Müler derweil laut eigener Aussage "noch gar keine Gedanken gemacht": "Die Aufgabe, mit meinem Trainerteam den Jungs zu helfen, ist die absolute Priorität."

Seit dem 20. September coacht der 51-Jährige den FCE nun bereits und hat über die vergangen Monate einen "riesen Spaß" an der Arbeit als Cheftrainer der Profis gefunden. Eine Rückkehr in das Nachwuchs-Leistungszentrum der Veilchen, in welchem er vor der Anstellung zum übergangsmäßigen Drittliga-Trainer als Leiter tätig war, könnte sich Müller ebenfalls vorstellen.

Mindestens bis zur Winterpause ist der Interimscoach auf jeden Fall noch an der Seitenline bei Erzgebirge Aue im Einsatz. Bis dahin soll der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt werden - angefangen mit dem Auswärtsspiel in Köln (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).