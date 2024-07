Müller vor Abschied: "Könnte schon sein, dass das mein letztes Spiel war"

Der Abschied von Toni Kroos stand schon vor dem Turnierstart fest, nach dem bitteren Aus gegen Spanien stellen sich drei weitere Zukunftsfragen: Thomas Müller deutete mehr als nur an, dass er am Freitag letztmalig für Deutschland gespielt hat, Ilkay Gündogan und Manuel Neuer ließen ihre Zukunft offen.

Deutet seinen Abschied an: Thomas Müller. IMAGO/Sportsphoto

Die Bilder von Müller mit den Tränen vor den Tribünen der Stuttgarter Arena gingen nach Abpfiff in Windeseile um die Welt. Rund eine Stunde nach dem Ende stellte sich der 34-jährige Bayern-Profi in der Mixedzone den Fragen - auch der nach seiner persönlichen Zukunft. Er beantwortet sie gefasst: "Realistischerweise kann es schon sein, dass das heute mein letztes Spiel für Deutschland war. Ich werde das jetzt mit dem Bundestrainer besprechen, vielleicht morgen schon oder in den nächsten Tagen. Wir haben einen sehr engen Draht."

Wie nach dem WM-K.-o. von Katar vor eineinhalb Jahren wiederholt Müller auch jetzt sein Credo: "Ein Rücktritt, oder die Aussage, dass ich es ausschließe, für Deutschland zu spielen, so etwas wird es von mir nicht geben. Aber natürlich kann es sein, dass der Trainer und ich sagen, dass es etwas Sinnvolleres gibt."

Müller also verabschiedet sich mehr oder weniger deutlich aus der Nationalmannschaft, bei Kapitän Ilkay Gündogan könnte die Tendenz in die gleiche Richtung gehen. Schon nach der WM 2022 hatte er über einen Abschied nachgedacht, wurde letztlich unter anderem vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick zum Weitermachen überredet, jetzt erklärt der 33-jährige Barca-Star: "So früh nach dem Spiel kann ich das nicht sagen. Ich brauche ein paar Tage, um darüber nachzudenken. Dann werde ich eine Entscheidung treffen."

Länger als ein paar Tage will sich offenbar Neuer Zeit nehmen. Der 38-jährige Torwart sagt: "Ich habe vor dem Turnier schon gesagt, dass ich mir danach Gedanken machen werde, das werde ich jetzt tun. Aber das heißt nicht heute oder morgen. Das kann auch ein halbes Jahr dauern." Damit lässt er sich alle Optionen offen - und klingt mehr noch als Gündogan danach, dass ein Weitermachen denkbar ist.

Mindestens die Ära Müller im DFB-Trikot aber ist an einem denkwürdigen Abend von Stuttgart zu Ende gegangen.