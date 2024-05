Müller verlässt Duisburg gen 1. dänische Liga

Wie der MSV Duisburg am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben hat, wird Vincent Müller den Verein in Richtung Dänemark verlassen. Der Torwart, der 2022 von der PSV Eindhoven nach Meiderich wechselte, schließt sich dem Aalborg BK an, der zwar aktuell noch in der 2. Liga unterwegs ist, zwei Spieltage vor Schluss aber bereits einen Aufstiegsplatz in die Superliga sicher hat. Der 23-Jährige hat einen bis 2028 gültigen Vertrag unterschrieben.