Müller verlässt den OFC Richtung Duisburg

Leon Müller wird seinen auslaufenden Vertrag beim Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht verlängern und schließt sich dem Drittliga-Absteiger MSV Duisburg an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2023 vom FSV Frankfurt an den Bierberer Berg gewechselt und absolvierte 25 Pflichtspiele für den OFC. "Wir bedanken uns bei Leon für seinen Einsatz in der abgelaufenen Saison und wünschen Ihm bei seiner neuen sportlichen Herausforderung beim MSV Duisburg viel Erfolg und alles erdenklich Gute", sagt Sportchef Christian Hock.