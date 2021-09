Müller und Davies bei Bayern zurück im Mannschaftstraining

Rechtzeitig vor dem Topspiel in Leipzig hat Julian Nagelsmann am Donnerstag zwei Stammspieler zurück im Mannschaftstraining begrüßt.

Wieder mit der Mannschaft am Ball: Thomas Müller. imago images/Fotostand

Beim FC Bayern sind vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leipzig immer noch einige Personalien offen. Immerhin zwei Spieler meldeten sich nach kleineren Verletzungen am Donnerstag zurück im Mannschaftstraining.

Thomas Müller, der wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel vorzeitig vom DFB-Team abgereist war, wirkte ebenso wieder mit wie Alphonso Davies.

Der Kanadier hatte beim 1:1 gegen die USA zwar stark gespielt, musste mit Knieproblemen allerdings frühzeitig ausgewechselt werden. Ob er gegen RB mitwirken kann, teilten die Bayern nicht mit.