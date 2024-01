Müller über Neuer: "Diese diebische Freude war schön zu sehen"

Das 500. Pflichtspiel von Manuel Neuer für den FC Bayern stand im Schatten des Gedenkens an den verstorbenen Franz Beckenbauer. Dabei war der 37-Jährige neben Doppeltorschütze Jamal Musiala der Sieggarant beim 3:0 gegen Hoffenheim.

Die Stimmung in der Allianz-Arena am Freitagabend? Irgendwie gedämpft-komisch. Das Gedenken an Franz Beckenbauer, anschließend der zwölfminütige Stilleprotest der Fans gegen einen DFL-Investor sowie eine Partie, die in der ersten Hälfe vor sich hinplätscherte. Und eine, die nach dem Seitenwechsel und mit der knappen 1:0-Führung der Bayern leicht zwischen der 63. und 65. Minute hätte kippen können. Manuel Neuer hatte etwas dagegen. Erst wischte der Kapitän per Reflex einen Kopfball von Maximilian Beier zur Ecke, danach entschärfte er gegen den allein auf ihn zustürmenden Andrej Kramaric. Glück hatte Neuer nur wenig später, als Beier an die Oberkante der Latte schoss. "Das war eine wichtige Phase. Ich bin froh, dass es nicht in der 80. oder 85. Minute passiert ist, ich war noch relativ warm, weil ich gerade aus der Kabine gekommen war", erzählte Neuer mit Verweis auf die Minustemperaturen im Stadion.

Lob bekam der Torwart von seinen Mitspielern. "Zum Glück haben wir Manu hinten drin, er hat überragend gehalten", pries ihn Joshua Kimmich. Thomas Müller drückte es in seiner ihm eigenen Art aus: "Leider haben wir Mitte der zweiten Halbzeit auch Manu gebraucht. Für ihn war das schön, für uns aber auch, wenn es so ausgeht", sagte der Vize-Kapitän, der bei der ersten Parade aus Nahdistanz genau hingeschaut hatte: "Diese diebische Freude, als er diese Handball-Aktion hatte, war schön zu sehen."

Neuers 500. Pflichtspiel im Bayern-Trikot

Eine Klasse-Auftritt beim Jubiläum, schließlich bestritt Neuer sein 500. Pflichtspiel im Bayern-Trikot. "Das ist schon eine Nummer. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es so lange und so erfolgreich so gut funktioniert", erzählte Neuer mit Blick auf seinen Dienstantritt 2011. Umso bemerkenswerter, wie er nach seiner schweren Beinverletzung Ende 2022 und zehn Monaten Pause zurückgekommen ist. "Alles, was jetzt kommt, ist nach der schweren Verletzung Bonus für mich. Ich habe zwar immer daran geglaubt, dass ich zurückkommen kann. Wir haben uns alle gewünscht, dass es so funktioniert." Nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die Münchner im Frühjahr, wenn sie wieder einen Neuer im Tor haben, der Spiele gewinnen kann.

Frank Linkesch