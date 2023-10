Müller über neue DFB-Generation: "Geht darum, dass sie Performer sind"

Thomas Müller ist in der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr erste Wahl und genießt doch sichtlich die Zeit im Kreise der DFB-Elf. Eine klare Erwartung an die neue Generation um Jamal Musiala und Florian Wirtz hat er auch.

Ein Vorbild für die junge Generation: Thomas Müller (Mitte) hat klare Erwartungen an Jamal Musiala (li.) und Florian Wirtz. imago images (3)

Der nächste Meilenstein steht ihm dicht bevor - und zumindest als Joker dürfte er diesen erreichen. Thomas Müller könnte gegen Mexiko am Mittwoch (2 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) seinen 125. Länderspiel-Einsatz bestreiten.

"Ich habe für mich immer entschieden: Solange ich Profi bin und bei meinem Verein tagtäglich auf dem Platz stehe, stehe ich für Nationalmannschaft zur Verfügung", sagte das Bayern-Urgestein auf der Pressekonferenz vor dem Vergleich mit dem amtierenden Gold-Cup-Sieger. "Das mit der Spielanzahl ist zwangsläufig so, je länger du dabei bist. Solche Jubiläen oder irgendwelche Zahlen und Bestmarken sind jetzt sehr beiläufig für mich."

Auf dem Rasen erhält immer häufiger die neue DFB-Generation um Spieler wie Müllers Vereinskollege Jamal Musiala oder Leverkusens Top-Talent Florian Wirtz den Vorzug. Müller muss sich mit der Rolle des Jokers begnügen. Damit hat er keine Probleme und vielmehr klare Erwartungen an seine Nachfolger: "Die Nationalmannschaft hat offensiv gerade in den Zwischenräumen und Halbräumen viele talentierte Spieler in ihren Reihen. Jetzt geht es darum, dass diese talentierte Spieler auch Performer sind."

"Wir haben schon sehr viele verschiedene Spielertypen"

Musiala schoss in 24 Länderspielen zwei Tore und bereitete drei weitere vor, Wirtz wartet bei elf Einsätzen noch auf seinen ersten Treffer, legte aber drei auf. "Performance heißt, dass ich jede Woche meine Leistung auf den Platz bringe und die Schwankungen weniger werden", erklärt Müller seine Sichtweise: "Die Hauptaufgabe eines Offensivspielers ist, im direkten Abschluss oder beim letzten Pass an Toren beteiligt sein."

Um "seine" Position müsse er sich aber wahrlich keine großen Sorgen machen. "Insgesamt können wir da auf ein breites Portfolio zurückgreifen", sagt Müller: "Im Offensivbereich haben wir schon sehr viele verschiedene Spielertypen. Es ist ja eher schon die Besetzung der Stürmerposition ein Thema gewesen."

Dort aber performt BVB-Torjäger Niclas Füllkrug seit seiner späten Nominierung herausragend. In zehn Länderspielen schoss der 30-Jährige bis dato acht Tore und bereitete zwei weitere vor.