Müller über Mbappé-Aussage: "Ich sehe da einen Vorteil für uns, ganz klar"

Thomas Müller (33) sieht die Bayern gut vorbereitet auf das Rückspiel gegen Paris. Auch auf Kylian Mbappé.

Mit einer siebzehnminütigen Verspätung erschien Thomas Müller am Dienstagnachmittag im Pressesaal der Allianz-Arena. "Sorry dafür", sagte Pressesprecher Dieter Nickles und eröffnete schnellstmöglich die Fragerunde an Bayerns Interimskapitän.

Einen "heißen Tanz" erwartet Müller am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rückspiel gegen PSG, und die forschen Töne von Kylian Mbappé nach dem Hinspiel, Paris sei in jedem Spiel der Favorit, will er so nicht ganz stehen lassen. "Wie man die Rollen einschätzt, das darf ja jeder für sich selbst entscheiden", erklärte Müller. "Was mal in den Büchern steht, ist, dass wir 1:0 gewonnen haben im Hinspiel. Was das dann am Ende fürs Spiel und für den Spielverlauf bedeutet..."

Müller sieht Bayern im Vorteil - und lobt Mbappé

Ja, was denn? "Also ich sehe da schon einen Vorteil für uns, ganz klar, alleine vom Ergebnis her. Wir haben ein Heimspiel, was für mich ein starkes Pfund ist." Und dennoch mahnt er pflichtbewusst: "In 90 Minuten ist ein Ein-Tore-Rückstand absolut aufholbar. Unser Job wird sein, dass er", also Mbappé, "das nach dem Spiel vielleicht anders sieht. Ich kann auch ein bisschen seine Rolle verstehen, er hat natürlich viel Selbstvertrauen." Und, das fügte Müller in schmunzelnder Müller-Manier an: "Vielleicht schaut er sich auch mal das eine oder andere Video von sich selbst an, da könnte man sich das schon mal zutrauen."

Voll des Lobes war Müller für seinen Kontrahenten nämlich schon, und zwar nicht zu knapp. "Er geht dahin, wo ein Stürmer hingehen muss. Das ist nicht nur schön, das ist auch effektiv, und das gefällt mir persönlich gut. Ich glaube, die ganze Welt schaut ihm gerne beim Fußballspielen zu." Nur am Mittwoch nicht, also zumindest aus Sicht der Bayern-Profis: "Morgen ist es so, dass wir ihm nicht dabei zuschauen. Wir werden ihn stören. Und wenn unser Plan aufgeht, wird er morgen nicht viel Spaß haben."

Für Müller braucht es gegen PSG mehr als einen "klaren Plan"

Einen "klaren Plan" haben sich die Münchner zurechtgelegt, verspricht Müller. Nicht nur für Mbappé, ebenso für die neun anderen Feldspieler, die antreten werden. Auch wenn Müller diesen Plan natürlich nicht verraten will. Und klar ist sowieso: "Du kannst dir in so einem Topspiel Pläne zurechtlegen, wie du willst." Am Ende brauche es das Quäntchen Glück. "Auch vom Spielverlauf her, bei diesen 50:50-Schiedsrichter-Entscheidungen und so weiter und so fort, das haben wir alle schon erlebt. Als Spieler und als Zuschauer."

Die Vorfreude ist längst da. "Es treffen zwei großartige Mannschaften aufeinander", so Müller. "Jede hat so ein bisschen ihre eigenen Qualitäten. Und dann schauen wir mal." Garantiert.