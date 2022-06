Müller/Tillmann erreichen das WM-Viertelfinale

Svenja Müller und Cinja Tillmann haben als einziges deutsches Beachvolleyball-Team das Viertelfinale bei den Weltmeisterschaften in Rom erreicht.

Strahlend in die nächste Runde: Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Das neuformierte Duo aus Hamburg gewann am Donnerstag gegen Terese Cannon und Sarah Sponcil aus den USA nach starker Leistung mit 2:1 (19:21, 21:16, 15:11). Müller/Tillmann treffen in der Runde der letzten acht am Freitag auf die Siegerinnen der Partie zwischen Barbara/Carol (Brasilien) und Duda/Ana Patricia (Brasilien).

Zuvor waren Karla Borger und Julia Sude ausgeschieden. Die Stuttgarterinnen scheiterten im Achtelfinale an den Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson mit 1:2 (21:19, 19:21, 10:15). Nach starkem Beginn der deutschen Hoffnungsträgerinnen übernahmen Bukovec/Wilkerson zunehmend die Kontrolle. Im Entscheidungssatz hatten Borger/Sude dann keine Chance. Für die EM-Dritten war es die erste Niederlage im fünften Turnierspiel.

Schon am Mittwoch waren die ebenfalls in Hamburg trainierenden Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz aus Stuttgart in der Runde der letzten 32 hängengeblieben. Auch für das einzige Männer-Team Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Hamburg kam das vorzeitige Aus.

Frauen-Finalrunde, Achtelfinale

Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec (Kanada) - Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) 2:1 (19:21,21:19,15:10); Svenja Müller/Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) - Terese Cannon/Sarah Sponcil (USA) 2:1 (19:21,21:16,15:11); Mariafe Artacho/Taliqua Clancy (Australien) - Katja Stam/Raisa Schoon (Niederlande) 2:0 (21:15,23:21); Carolina Salgado/Barbara Seixas De Freitas (Brasilien) - Eduarda Santos Lisboa/Ana Patricia Silva Ramos (Brasilien) 14.00; Talita Da Rocha Antunes/Rebecca Cavalcanti Barbossa Silva (Brasilien) - Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (Kanada) 15.00; Tanja Hüberli/Nina Brunner (Schweiz) - Sara Hughes/Kelley Kolinske (USA) 15.00; Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich (Schweiz) - Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina (Lettland) 19.00; Marta Menegatti/Valentina Gottardi (Italien) - Claudia Scampoli/Margherita Bianchin (Italien) 19.00