Müller sprachlos - Nagelsmann hat keine Angst

Trotz einer Leistungssteigerung des FC Bayern blieb ein Comeback der Münchner aus. Thomas Müller war nach dem Ausscheiden regelrecht sprachlos, sein Trainer Julian Nagelsmann wagte einen Blick in die nahe Zukunft.

Zum ersten Mal seit 2007 wird es in zwei aufeinanderfolgenden Saisons kein Champions-League-Halbfinale für den FC Bayern München geben. War 2005/06 im Achtelfinale und 2006/2007 im Viertelfinale jeweils gegen die AC Milan Schluss, kam diesmal das Aus gegen Villarreal. Schon vergangene Spielzeit kam der FCB nicht über das Viertelfinale (Paris) hinaus.

Nach dem glücklichen 0:1 im Hinspiel in Spanien, schienen die Münchner nach einer torlosen ersten Hälfte gegen tief stehende Spanier, nach Robert Lewandowskis Treffer zum 1:0 das Comeback noch möglich machen zu können - bis ein Konter in der 88. Minute alles veränderte. Samu Chukwuezes Treffer zum 1:1 machte nicht nur alle Halbfinal-Chancen zunichte, sondern ließ die Münchner auch nahezu sprachlos zurück.

Müller sprachlos

Selbst Thomas Müller stockte bei "Prime" etwas in seinen Ausführungen: "Die Niederlage heute zu akzeptieren … weiß ich auch nicht genau, was ich sagen soll." Zuvor hatte Müller, der selbst die große Chance zum zwischenzeitlichen 2:0 vergeben hatte (71.), ein "engagiertes Spiel" gesehen, räumte aber auch ein: "Vor dem Tor müssen wir einen mehr machen." Im Gegensatz zur 0:1-Hinspiel-Niederlage habe der Rekordmeister diesmal "gut verteidigt" - bis kurz vor Schluss. "Am Ende wird die Szene wieder seziert werden", so Müller.

Kurz vor Lewandowskis Führungstreffer hatte das Münchner Pressing noch einen Fehlpass von Daniel Parejo erzwungen, doch diesmal befreite sich der zentrale Mittelfeldspieler und leitete den Gegenstoß ein. Bei Giovani Lo Celsos Steckpass auf Vorbereiter Gerard stand dann auch noch der eingewechselte Alphonso Davies zu tief und hob so das Abseits auf. Für Julian Nagelsmann ist das genau die "Gratwanderung" bei einem so "tief tiefen Block" wie der Defensiv-Riegel des "Gelben U-Boots" - und die Gefahr "Konter zu kassieren".

Nagelsmann hat keine Angst

"Zu allem Überfluss" traf Samu Chukwueze auch noch den Ball nicht richtig - beim einzig richtig gefährlichen Angriff des FC Villarreal in Hälfte zwei. Trotzdem wusste auch Nagelsmann: "Im Hinspiel haben wir das Duell verloren." Angst vor dem was nun auf den Bayern-Trainer zurollen könnte, hat Nagelsmann aber nicht: "Wenn man ausscheidet, dann ist das so. Aber Angst habe ich nicht, da gibt es Schlimmeres."