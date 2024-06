Müller, Platini, Payet: Die EM-Eröffnungsspiele von 1960 bis 2024

In München beginnt am 14. Juni zum 16. Mal eine Fußball-Europameisterschaft. In den Anfängen gab es bisweilen gar nicht das eine Eröffnungsspiel, es wurde zeitgleich an verschiedenen Orten begonnen. Und es ging eigentlich gleich ums Ganze. Eine Zeitreise. picture-alliance/imago images (2)