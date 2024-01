Müller oder Coman? Und wohin mit Kimmich?

In vier Tagen startet der FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim ins Pflichtspieljahr 2024. Die Aufstellung von Thomas Tuchel dürfte kaum Überraschungen bergen, dennoch gibt es offene Fragen.

Manuel Neuer im Tor, klar. Davor sind in der Viererkette Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt gesetzt, auch aus Mangel an Alternativen, weil zum Beispiel Min-jae Kim bei der Asienmeisterschaft weilt. Die erste offene Frage betrifft das vierte Glied der Abwehrkette, den Rechtsverteidiger. Noussair Mazraoui fehlt verletzt bzw. als Teilnehmer am Afrika-Cup. Weil beim einzigen Test gegen den FC Basel (1:1) am Samstag auch Konrad Laimer leicht angeschlagen pausierte, half Joshua Kimmich dort aus. Für den Ernstfall Bundesliga stellt sich für Tuchel also die Frage: Kehrt Laimer rechtzeitig zurück, bringt er ihn auch ohne Matchpraxis? Bei einem Nein dürfte Kimmich sich weiter mit der von ihm eher ungeliebten Position arrangieren müssen. Bei einem Ja rückte der Nationalspieler zurück auf die Doppelsechs, wäre dort gesetzt.

Goretzka drängt zurück

In Basel begann Tuchel dort wie in den beiden letzten Partien vor der Weihnachtspause mit Raphael Guerreiro und Aleksandar Pavlovic. Auch gegen Hoffenheim? Unwahrscheinlich. Erstens wegen Kimmich, zweitens wegen Leon Goretzka, der in die Elf zurückdrängt und gegen Basel für de Ligt als Innenverteidiger eingewechselt wurde.

Von den vier Plätzen in der Offensive sind drei fest vergeben: An Harry Kane als Neuner, Jamal Musiala auf der Zehn sowie Leroy Sané. Um den freien Platz in der offensiven Dreierreihe duellieren sich Thomas Müller und Kingsley Coman. Der Franzose ist nach einem Muskelfaserriss zurück, war die meiste Zeit in der Hinrunde gesetzt. Müller allerdings überzeugte bei den Siegen gegen den VfB Stuttgart (3:0) und beim VfL Wolfsburg (2:1). Auch in Basel startete er. Mit Coman hätte Tuchel einen Top-Joker in der Hinterhand. Halt, das hat er mit Mathys Tel sowieso. Der junge Franzose soll zuletzt im Training sehr auffällig agiert haben und nach einem kleinen Durchhänger vor Weinachten an die starke Form zu Saisonbeginn anknüpfen. Damals wie heute in der Jokerrolle.

Sollte der FC Bayern bis Freitag auf dem Transfermarkt Vollzug melden können, dürfte ein etwaiger Neuzugang gegen Hoffenheim allenfalls als Option von der Bank in Frage kommen.