Müller: "Mehr Risikofreude in den richtigen Momenten"

Der FC Bayern geht ungewöhnliche Wege: Wegen der neuntägigen Pause zwischen den ersten beiden Bundesligaspielen 2024 fliegt er für fünf Tage ins Trainingslager nach Portugal. Dort soll am Feinschliff gearbeitet werden.

Mit der Trainingswoche vor dem 3:0 gegen Hoffenheim zeigten sich sowohl Trainer Thomas Tuchel als auch die Führungsspieler zufrieden. Trotz des am Ende deutlichen Sieges knirschte es jedoch etwas im Getriebe. "Wir haben in der letzten Trainingswoche sehr gut gearbeitet, aber den Transfer hinüber gegen Hoffenheim nicht ganz geschafft zu zeigen, was wir da geleistet haben", analysierte Manuel Neuer, der "gute und schlechte Phasen im Spiel" gesehen hatte.

Aus diesem Grund geht es an diesem Sonntag nun nach Faro. Eine Entscheidung, die Neuer begrüßt: "Es ist wichtig, dass wir bei den Temperaturen andere Bedingungen haben, zusammen als Mannschaft sind und jede Einheit nutzen", erklärt der Kapitän und fügt an: "Wir werden relativ viele Trainingseinheiten in Portugal haben und freuen uns auf diese Tage."

Thomas Müller pflichtet dem Torwart bei: "Wir wollen den Übergang vom Training ins Spiel besser hinbekommen. Da geht es zum Beispiel um Andribbelaktionen und mehr Risikofreude in den richtigen Momenten." Vor allem aus dem guten Gegenpressing hätte die Mannschaft nach Müllers Meinung gegen Hoffenheim noch mehr Chancen herausspielen können: "Gegen einen solch tiefen Block hat uns etwas die Leichtigkeit, das freudige Drauflosspielen gefehlt. Wir waren sehr auf Sicherheit bedacht, haben Pässe zu früh gespielt, hätten mehr ins Dribbling gehen können."

Kritik auf hohem Niveau. Gut für Tuchel: Bis auf den verletzten Serge Gnabry und die bei ihren Nationalteams geforderten Min-jae Kim und Noussair Mazraoui kann er mit dem gesamten Kader bis Donnerstag bei angenehmen Temperaturen arbeiten. Auch Neuzugang Eric Dier ist dabei und kann sich im Team akklimatisieren. Ob der gewünschte Rechtsverteidiger - Nordi Mukiele (PSG) nachkommt - bleibt einstweilen offen. Nach der Rückkehr wird die Mannschaft vermutlich am Freitag an der Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz-Arena teilnehmen. Müller geht zumindest davon aus, auch wenn die Organisation noch nicht geklärt sei.

Am kommenden Sonntag können er und Kollegen dann gegen Werder Bremen zeigen, ob und wie die Tage in Portugal gefruchtet haben.