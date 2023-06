Müller kehrt zum HFC zurück und erfüllt alle Anforderungen

Sven Müller ist zurück beim Halleschen FC: Die Saalestädter nehmen den Keeper zur neuen Saison unter Vertrag, nachdem er ein Intermezzo bei Dynamo Dresden eingelegt hat.

Bei der SGD war Müllers Vertrag vor wenigen Tagen erst aufgelöst worden, sein Gastspiel in Dresden endete damit nach nur einem Jahr und vier Einsätzen in der 3. Liga, auch weil Müller nicht an Stefan Drljaca vorbeikam. Künftig steht er wieder bei Dynamos Liga-Konkurrenten Halle zwischen den Pfosten. Schon von 2020 bis 2022 hatte er den roten Mond und die zwei roten Sterne auf seiner Brust getragen.

"Es ist uns gelungen, mit Sven Müller einen Torwart zu uns zu holen, der alle wesentlichen Voraussetzungen mitbringt: Qualität, Erfahrung, Größe, Athletik, Alter. Er kennt die 3. Liga und hat sein Können in dieser Spielklasse nachgewiesen", sagt Sportdirektor Thomas Sobotzik in einer Mitteilung des Klubs. "Er braucht keine Eingewöhnungszeit, hat sich in Halle wohlgefühlt und mit Marian Unger als Spezialtrainer beim HFC bereits vertrauensvoll zusammengearbeitet."

Entscheidung für Halle trotz anderer Angebote

Nach Angaben des Vereins habe sich der HFC nach Bekanntwerden der Vertragsauflösung intensiv um Müller bemüht - mit Erfolg. "Trotz mehrerer Angebote habe ich mich für Halle entschieden. Beim HFC hatte ich meine bisher schönste Zeit als Torhüter und möchte genau daran anknüpfen", sagt der 1,90 Meter große Torhüter.

Der 27-Jährige wurde beim 1. FC Köln in seiner Geburtsstadt ausgebildet. 2018 wechselte er nach Karlsruhe und kam zwei Jahre später zum Klub aus Halle, zu dem er nun ein zweites Mal stößt. In seiner Vita stehen neben einem Bundesliga-Einsatz 38 Drittliga- und 54 Regionalliga-Einsätze.