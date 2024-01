Müller kehrt nach Magdeburg zurück

Tobias Müller wird in der Rückrunde wieder im Trikot des FC Magdeburg auflaufen. Wie beide Vereine am Dienstagmittag bekanntgaben, kehrt der Defensivmann, der erst im Sommer 2022 vom FCM nach Paderborn wechselte, nun wieder zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. "Wir danken Tobi für seinen Einsatz im SCP07-Trikot, respektieren aber auch seinen Wunsch nach mehr Spielzeit. Vor diesem Hintergrund und der Kontaktaufnahme durch Magdeburg haben wir uns auf eine einvernehmliche Trennung verständigt", so Geschäftsführer Sport Benjamin Weber über die Vertragsauflösung.