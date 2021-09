Müller kann den FC Barcelona "überhaupt nicht einschätzen"

Nach Leipzig ist vor Barcelona - und zwar einem neuen, anderen Barcelona. Denn wie Thomas Müller am Samstag zugegeben hat, ist für ihn das aktuelle Barça ohne Lionel Messi noch nicht so richtig greifbar.

Werden sich am Dienstag in Barcelona nicht sehen: Lionel Messi (inzwischen PSG) und Thomas Müller. imago/Eibner

Eines hat Thomas Müller am Samstagabend nach dem 4:1 im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig klargemacht: Wenn der FC Bayern am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Start der neuen Champions-League-Saison beim FC Barcelona antreten wird, dann ist die Vorfreude im Lager der Münchner riesig. Im Interview mit "Sky" nämlich hat der Weltmeister von 2014 gesagt: "In Barcelona zum Auftakt ein Champions-League-Auswärtsspiel, was gibt's Schöneres?!"



Über eines ist sich der FCB-Publikumsliebling aber nicht im Klaren: Wie wird der Gegner nach all den Jahren mit Lionel Messi, den Müller aus direkten Duellen auf Vereinsebene und natürlich auch vom dramatischen WM-Finale 2014 (1:0 nach Verlängerung dank Mario Götzes Treffer) spielen? Jetzt, wo der argentinische Ausnahmekönner zu Paris Saint-Germain weitergezogen ist und sich Barça neu sortieren und aufstellen muss? "Ich muss ehrlich sagen: Ich kann Barcelona aktuell überhaupt nicht einschätzen. Jetzt ohne Messi wird das sicherlich eine andere Mannschaft", meint der 31-Jährige zwei Tage vor seinem 32. Geburtstag (13. September).



Mit Messi mehr Fokus?

Ein Nachteil müsse das aber vor allem für die Katalanen selbst nicht sein, denn: "Ich weiß nicht, ob er ihnen fehlt. Denn was natürlich sein kann, ist: Wenn du eine Mannschaft ohne Messi hast, hast du da vielleicht einen Spieler, der von der defensiven Arbeitsrate ein bisschen mehr abspult. Also ich weiß nicht, was uns da erwartet. Auf jeden Fall ein tolles Stadion bei einem großen Klub."

"Doch für das Gesamterlebnis", so Müller abschließend, "ist das natürlich schade". Es verpasse dem eigenen Gemüt als Profi schon mehr Kick, "wenn du gegen eine Mannschaft mit Lionel Messi spielst. Denn wir wissen alle, was er so geleistet hat und leistet. Das macht natürlich dann schon vielleicht noch mehr Spaß, da hast du vielleicht auch noch mehr Fokus drauf".