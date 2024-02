Müller im Gespräch: "Wir dürfen ihnen nicht in die Karten spielen"

Nach nur elf Punkten im Herbst und dem vorletzten Tabellenplatz ist die WSG Tirol im neuen Jahr auf Verbesserungen aus. Gut, dass mit Kapitän Valentino Müller und Mittelfeldpartner Bror Blume zwei wichtige Schlüsselspieler nach Verletzungspause rechtzeitig wieder zurückkehren. Denn direkt zum Start beim Duell gegen Schlusslicht Austria Lustenau kann man jegliche Verstärkung gut brauchen.

Während alle Augen auf das Topspiel zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und dem ersten Verfolger Sturm Graz gerichtet sind, geht es am anderen Ende der Tabelle nicht minder heiß her. Dort kommt es nämlich mit dem Duell zwischen Schlusslicht Austria Lustenau und dem Vorletzten WSG Tirol zu einem wichtigen Spiel im Kampf gegen den Abstieg. Aktuell liegen die Tiroler acht Zähler vor den Vorarlbergern, doch im Westen Österreichs weiß man, dass dies vor der Punkteteilung noch für keine große Entspannung sorgt.

"Gerade mit der Punkteteilung macht es das alles andere als entspannt", sagt Kapitän Valentino Müller im Gespräch mit dem kicker. "Austria Lustenau hat zudem nichts mehr zu verlieren und wird beim Auftakt gegen uns alles reinhauen, um die Chance zu nutzen. Aber das wollen wir auch."

Beim Sechs-Punkte-Spiel gibt es laut Müller ohnehin nur eine Richtung: "Wir spielen ganz klar auf Sieg und alles andere ist uninteressant. Man merkt, dass eine gewisse Brisanz bei dem Duell dabei ist, da es ein direkter Konkurrent ist. Wenn wir das gewinnen, bauen wir den Vorsprung aus, wenn wir verlieren, sind wir wieder voll in der Auslosung dabei. Ich versuche mich aber, auf das Positive zu fokussieren und deshalb sind drei Punkte das einzige Ziel."

Systemumstellung als Schlüssel

Nach der Vorbereitung im Winter zeigt sich der 25-Jährige, der aufgrund einer langwierigen Verletzung fast die gesamte Herbstsaison verpasste, zuversichtlich für den Frühjahrsstart: "Das aktuelle Gefühl ist auf jeden Fall positiv und optimistisch. Allerdings habe mich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal mit meinem Gefühl nach der Vorbereitung getäuscht, weswegen ich da mittlerweile etwas vorsichtig geworden bin. Wir haben aber gut gearbeitet und einiges verändert. Das erste Pflichtspiel ist nun der ultimative Test, wo man erst richtig sieht, wo wir stehen."

Mit elf Punkten holte man 16 weniger als zum Vergleichszeitraum in der Spielzeit davor, erzielte mit 18 Treffern die viertwenigsten und erhielt mit 32 Gegentoren die zweitmeisten aller Ligamannschaften. Auch deshalb galt es in der Vorbereitung, an einigen Stellschrauben zu drehen: "Wir haben weiter an unserem Spielsystem getüftelt, nachdem man in den letzten Spielen im Herbst schon gemerkt hat, dass wir uns nach dem Wechsel weg von der Raute leichter getan haben. Allgemein ging es darum, dass wir diese einfachen Fehler abstellen und dass wir nach vorne hin einfach konsequenter und gefährlicher werden. Da gab es schon einige Themen."

Im 4-3-3-System konnten die Tiroler mehr als die Hälfte ihre bisherigen Punkteausbeute einsacken. Für Müller kommt das nicht überraschend: "Es tut uns gut, dass wir vorne die Flügel besetzt und dadurch mehr Entlastung in Ballbesitz gekriegt haben. Dadurch haben wir den Ball länger in unseren Reihen halten können. Wir haben außen auf den Seiten auch sehr spielstarke Spieler und die kamen in der Raute gar nicht zur Geltung. Das war schon eine wichtige Umstellung."

Ich denke, dass wir generell eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben und dass sie bei so einem Verein wie der WSG in der Breite etwas nachlässt, ist auch klar. Valentino Müller

Dabei wird man in Tirol auf bewährte Kräfte vertrauen, nachdem die WSG als einziger Bundesligist im Wintertransferfenster keine Neuzugänge zu vermelden hatte. Doch Cheftrainer Thomas Silberberger sieht in der Rückkehr seines Kapitäns sowie von Teamkollege Blume ohnehin zwei "Top-Neuzugänge". "Das tut schon gut, so etwas zu hören", freut sich Müller über die Worte seines Trainers und betont: "Ich denke, dass wir generell eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben und dass sie bei so einem Verein wie der WSG in der Breite etwas nachlässt, ist auch klar. Das ist mit unseren finanzielle Möglichkeiten nicht möglich, jede Position qualitativ doppelt zu besetzen. Deshalb hat man im Winter auch nicht so reagieren können. Wichtig wird nun sein, dass alle fit bleiben und dann bin ich überzeugt, dass wir ein ganz anderes Frühjahr spielen werden."

Heraf-Erfahrungen aus der Vergangenheit

Für den gebürtigen Lustenauer war die Achillessehnenreizung die erste schwerwiegende Verletzung seit fünf Jahren. Seine Mannschaft im schwierigen Herbst nicht unterstützen zu können, fiel ihm besonders schwer: "Die persönliche Situation mit der Verletzung gekoppelt mit der mannschaftlichen Situation, wo es überhaupt nicht gelaufen ist, hat es nicht leichter gemacht. Es ist schon mühsam, wenn man auf der Tribüne sitzt und dem Ganzen von außen machtlos zusehen muss. Deshalb überwiegt jetzt die Vorfreude, dass ich wieder zurück bin und dass es wieder losgeht. Ich fühle mich fit und hoffe, dass es im Frühjahr für die Mannschaft und auch für mich persönlich besser läuft."

Mit dem Duell gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau wartet auf den 25-Jährigen und sein Team direkt zum Start eine ordentliche Bewährungsprobe. Mit einem Sieg könnte man die Vorarlberger auf bereits elf Punkte distanzieren, bei einer Niederlage würde man sie wieder an sich heran lassen. Doch beim Gegner aus dem "Ländle" hat sich in der Winterpause einiges getan, neben einem neuen Cheftrainer wurden auch Spieler mit Erfahrung im Abstiegskampf als Verstärkung geholt.

Müller kennt Lustenau-Neo-Coach Andreas Heraf bereits aus Zeiten im Nachwuchsnationalteam Österreichs und weiß, worauf sich seine Mannschaft einstellen muss: "Er wird auf jeden Fall eine gewisse Disziplin und Klarheit in die Mannschaft bringen. Da weiß jeder Bescheid, was er zu tun hat. Man hat ihn nicht geholt, um schönen Fußball spielen zu lassen, sondern um Punkte zu holen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das ganze System sehr auf die Defensive ausgelegt sein wird und sie da eine Kompaktheit reinbringen. Sie werden versuchen, über das Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen und daher wird es sicher nicht einfach für uns."

Müller ist der WSG "dankbar"

Ein Torfestival wie beim 3:2-Hinspielsieg im Herbst wird es dieses Mal wohl nicht geben. "Das würde mich überraschen", lacht Müller, der sich vielmehr auf einen knappen Schlagabtausch einstellt: "Solche Spiele sind immer schwierig und darum ist es ganz wichtig, dass wir in unserem Spiel sehr konzentriert sind und uns wirklich keine Fehler erlauben. Ihr Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass sie auf Fehler von uns warten. Daher dürfen wir ihnen nicht in die Karten spielen. Wir müssen bei uns bleiben und dürfen uns nicht so sehr an Lustenau anpassen. Wir werden nach vorne spielen, ohne dabei aber zu viel Risiko einzugehen, weil es doch viel um Dinge wie die Restverteidigung gehen wird. Da macht es keinen Sinn, im Katz-und-Maus-Stil vorne alles anzugreifen, sondern da braucht es schon eine gute Mischung und eine gewisse Geduld."

Auch mit Blick auf die weiteren Aufgaben im Grunddurchgang mit den Duellen gegen den Wolfsberger AC, Sturm Graz, den TSV Hartberg sowie Austria Wien wäre ein positiver Start Gold wert: "Das würde uns auf jeden Fall einen Motivationsschub und Sicherheit verleihen", so Müller, der bereits in seiner dritten Saison bei der WSG Tirol steht.

Jetzt ist es mal wichtig, dass ich nach der Verletzung wird ganz fit werde und meine Leistungen bringe. Der Rest kommt dann eh von selbst. Valentino Müller über Zukunftsgedanken

Dort fand er wie viele andere Spieler vor ihm nach einem Karriereknick wieder zu alter Stärke zurück, doch einen Wechsel strebte er bislang nicht an. Wie es in der Zukunft aussehen wird, lässt der 25-Jährige offen: "Ich habe auf jeden Fall noch vor, die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen. Gleichzeit fühle ich mich in Tirol wirklich sehr wohl und bin der WSG sehr dankbar, dass ich hier die Chance bekommen habe, wieder in die Spur zu finden. Jetzt ist es aber mal wichtig, dass ich nach der Verletzung wird ganz fit werde und meine Leistungen bringe. Der Rest kommt dann eh von selbst."

Und mit dem Ziel Klassenerhalt gibt es aktuell ohnehin noch eine wichtige Mission abzuschließen: "Darauf liegt ganz klar der Fokus und dann schauen wir, was passiert."