Müller: "Ich bin heiß darauf, Minuten zu sammeln"

Der FC Bayern startet im Vier-Tage-Rhythmus ins neue Fußballjahr und dürfte diese englischen Wochen willkommen heißen, um seine Form schnell zu finden. Schließlich tickt die Uhr, in gut drei Wochen steht das Hinspiel in der Champions League bei Paris St.-Germain an.

Beim Remis in Leipzig nicht in der Startelf: Thomas Müller. IMAGO/opokupix

Julian Nagelsmann schwankte etwas in seiner Beurteilung des 1:1 in Leipzig. Klar, wer als FC Bayern zur Halbzeit führt, der möchte auch gewinnen. Da die zweiten 45 Minuten jedoch an RB Leipzig gehen, konnte Bayerns Trainer mit dem Remis leben. "Ich bin nicht unzufrieden mit dem Ergebnis", sagte er.

Schon am Dienstag gegen den 1. FC Köln sollte seine Mannschaft den Winterpausenrost abgeschmirgelt haben. Etliche Spieler zeigten am Freitag keine schwache Leistung, aber eben auch nicht jene Klasse, die zu zehn Pflichtspielsiegen vor der Weltmeisterschaft geführt hatte. Joshua Kimmich patzte beim Gegentor, Dayot Upamecano streute in seine starken Aktionen mehrere Fehler ein, Kingsley Coman und Alphonso Davies missglückten Flanken, Jamal Musiala zauberte nicht wie gewohnt, Leon Goretzka blieb blass.

Daher wird spannend sein, wie Nagelsmann personell in dieser ersten englischen Woche vorgeht. Vertraut er gegen Köln und eventuell auch Frankfurt der identischen Elf, damit diese möglichst schnell ihren Rhythmus findet? Oder wechselt er auf der ein oder anderen Position? Thomas Müller und Kingsley Coman wären in der Offensive die ersten Alternativen. Doch wen rausnehmen? Musiala verdient mehrere Chancen in Serie, Serge Gnabry bereitete den Treffer vor, den Eric-Maxim Choupo-Moting erzielte. Gnabry traf zudem den Pfosten, Leroy Sané leitete die Führung mit einem öffnenden Pass ein, enttäuschte keineswegs.

Müller zeigt Verständnis - Salihamidzic sieht es pragmatisch

Müller äußerte in Leipzig Verständnis für seine Situation, er übt sich in Geduld: "Ich stehe mit dem Trainer in gutem Austausch. Jeder muss sich dem Team unterordnen, am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft gewinnen, das gilt genauso für mich." Müller wäre nicht Müller, hätte er nicht noch hinzugefügt: "Ich bin trotzdem heiß darauf, Minuten zu sammeln."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sieht es pragmatisch: "Thomas kennt die Situation in der Mannschaft, King (Coman, Anm. d. Red.) saß auch auf der Bank, das ist völlig normal bei Bayern München. Wer gute Leistung bringt, wird spielen, es gilt das Leistungsprinzip." Erstaunlich war insofern höchstens, dass Nagelsmann trotz des bescheidenen Auftritts in der zweiten Halbzeit nur dreimal und zudem sehr spät wechselte. Coman kam in der 68. Minute aufs Feld, Müller in der 83., Mathys Tel in der 85. Auch dies eine Maßnahme, um der Stammelf Rhythmus zu geben? Die Partie gegen Köln am Dienstag wird die Antwort liefern.