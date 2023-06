Müller: "Ich bin gespannt, wie es weitergeht"

Am Ende blieb doch alles beim Alten, der FC Bayern ist deutscher Meister - doch diesmal war es ein "Höllenritt", wie Thomas Müller zugibt. Der 33-Jährige sprach dann auch über das Personalbeben an der Säbener Straße.

Der 34. Spieltag sei "dramaturgisch kaum zu überbieten", schreibt Müller via "esmuellert". Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Leipzig sei die Enttäuschung riesig gewesen, doch er wollte dieser "keinen Platz lassen und habe versucht, sofort gegenzusteuern" - und er sah sich nach dem wilden Saisonfinale bestätigt.

Bayerns Spiel in Köln sei "ein Spiegelbild unserer durchwachsenen Rückrunde gewesen": klasse Führung, verpasste Chancen, dann auf einmal der Ausgleich - erst Musialas 2:1-Siegtreffer brachte die Erlösung; "ein Weltklasse-Tor zur Meisterschaft", wie Müller betont.

Nach Abpfiff in Köln sei das große Zittern angesagt gewesen, in Dortmund stand es 2:2 und das Spiel lief noch. Doch am Ende löste sich aus Bayern-Sicht alles in Wohlgefallen auf - und es wurde gefeiert. Wegen solcher Ereignisse "liebe er den Fußball", meinte Müller und ergänzte: "Wir sind alle Kinder der Bundesliga und des Fußballs. Und dieses Finale war einfach der Wahnsinn."

"Der krönende Abschluss" des "vielleicht unruhigsten Jahrs meiner Karriere" sei dann die gemeinsame Meisterfeier mit den Frauen am Sonntag auf dem Marienplatz gewesen. Jetzt freut sich der Routinier darauf, ein wenig abzuschalten und "einfach mal andere Sachen zu machen", denn "für mich war diese spezielle Saison mit der WM im Winter sehr intensiv. Obendrauf noch das chaotische Jahr beim FC Bayern."

Krönender Abschluss am Marienplatz

Chaotisch trifft es gut. Erst die überraschende Trainerentlassung von Julian Nagelsmann und dann unmittelbar nach der auf den letzten Drücker gewonnenen Meisterschaft die Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Vorstand Sport Hasan Salihamidzic.

"Dass ihre Freistellung im schnelllebigen Fußball-Geschäft so laufen könnte, ist völlig klar", sagte Müller dazu und verriet, dass er "gespannt ist, wie es weitergeht". Müller verwies darauf, dass er beide auch noch als Spieler kennengelernt hat, "auch habe ich sie neben dem Platz als Menschen kennen gelernt. Und so habe und hatte ich immer einen guten Draht zu ihnen. Die beiden werde ich bestimmt mal auf dem Golfplatz treffen."