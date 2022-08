Müller: "Hoch wollen doch alle"

Kevin Müller ist zur Konstante geworden beim 1. FC Heidenheim. Der 31-jährige Torhüter spricht im kicker über seinen Entwicklungsprozess und einen Traum.

Seit seinem Wechsel von Energie Cottbus im Jahr 2015 ist Müller beim FCH. Der Stammkeeper ist zum Führungsspieler avanciert und hilft mit, die Philosophie des Vereins, auf die Coach Frank Schmidt großen Wert lege, umzusetzen: Neue Spieler zu integrieren, ihnen den "Einstieg so komfortabel wie möglich zu machen", wie er sagt.

Charakterlich und auch fußballerisch gereift

Die schnelle Integration von Neuzugängen sei ein Grund dafür, dass sich Heidenheim nicht nur in der 2. Bundesliga etabliert hat, sondern eben trotz personellen Aderlasses konstant und fast Jahr für Jahr in der Spitzengruppe des Unterhauses zu finden ist. Das liege an der Weiterentwicklung des Vereins, sagt der 31-Jährige, und daneben natürlich auch an der persönlichen Entwicklung des Einzelnen. Charakterlich fühlt sich Müller gereift, hat sich mit der Spielphilosophie der Schwaben mitentwickelt und wird mittlerweile - anders als zu Beginn seiner Zeit in Heidenheim - häufig auch als Anspielstation im Aufbauspiel außerhalb des Strafraums gesucht.

Vertrag bis 2025

Müller hat noch einen Vertrag bis 2025. Er hofft noch auf den großen Coup, an dem Heidenheim in der Relegation gegen Bremen 2019/20 schon einmal geschnuppert hat. "Hoch wollen doch alle", behält der Routinier den Aufstieg, den der Verein nicht offiziell ausruft, im Blick. "Irgendwann wäre das sicher cool."

Das gesamte Interview mit Kevin Müller lesen Sie in der kicker-Donnerstagsausgabe oder im eMagazine.