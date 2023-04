Müller: "Hatten nicht mehr diese Energie zurückzukommen"

Eine wirkliche Gegenwehr vom FC Bayern suchte man in der zweiten Hälfte nach den Mainzer Treffern vergebens. Für Thomas Müller hängt das mit der "Energie" zusammen.

Thomas Müller war nach der 1:3-Niederlage in Mainz ratlos. IMAGO/Sven Simon

Ein ratloser Thomas Müller stand nach der 1:3-Niederlage der Bayern in Mainz Rede und Antwort. Nach einer souveränen ersten Hälfte führte der FCB mit 1:0, brach dann aber in der zweiten Hälfte brutal ein - war teils sogar völlig von der Rolle.

Eine "Patenterklärung" hatte Müller bei "Sky" nicht parat. Generell ordne man in München Niederlagen "immer als brutale Enttäuschung, als eine extreme Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität" ein. "In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, wiegt es nochmal schwerer."

"Nackenschläge" der letzten Wochen

Aus im Pokal, seit Mittwoch auch aus der Champions League ausgeschieden und mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen - es prasselte einiges auf die Münchner in den letzten Wochen ein. Müller sprach deshalb auch von "Nackenschlägen". Auch die Mainzer verteilten diese in der zweiten Hälfte und kamen zwischen der 65. und 79. Minute zu drei Treffern - der letzte mögliche Titel ist also akut in Gefahr.

Woran liegt es also momentan, dass den Bayern selbst eine Führung - wie schon gegen Hoffenheim (1:1) - erneut keine Sicherheit gab? "Es ist nicht so, dass wir die Situation nicht begreifen. Aber sobald wir Widerstand bekommen, und damit meine ich jetzt nicht, dass Mainz dann auf einmal super gut gespielt hat, dann kriegen wir das 1:1", so Müllers Erklärungsansatz. Grundsätzlich sei das eigene Spiel aktuell "sehr fehlerhaft".

Fehlerhafte Bayern, fehlerhafter Müller

In diese Kritik schloss sich der 33-Jährige, der gegen Mainz nicht seinen besten Tag erlebte, selbst mit ein. "Auch bei mir persönlich zum Beispiel heute. Ich habe sehr viele Fehler gemacht - mit Ball sehr, sehr unsauber." Müller, der mit 1:0-Torschütze Sadio Mané zusammen in vorderster Linie agierte, leistete sich viele Abspielfehler, traf zudem in der zweiten Hälfte mindestens eine größere falsche Entscheidung, als er sich für einen Schuss anstatt für das Abspiel auf den deutlich besser postierten Joao Cancelo entschied.

Trotzdem führte der Rekordmeister zu diesem Zeitpunkt noch, auch ohne "diese absolute Chefkontrolle, wie wir uns das vorstellen, dass jeder Pass sitzt". Doch dann brachte ein Gegentreffer von Ludovic Ajorque das bayerische Gebilde ins Schwanken - und zwei weitere von Leandro Barreiro und Geburtstagskind Aaron schließlich zum Einsturz.

Bayern fehlt die "Energie zurückzukommen"

Müller habe in dieser Phase, in der die Bayern alles von ihrer Souveränität eingebüßt hatten, "festgestellt, dass wir dann eben nicht mehr diese Energie hatten zurückzukommen". Der eingewechselte Mathys Tel gab den einzig gefährlichen Abschluss nach den Nackenschlägen erst in der Nachspielzeit ab (90.+3).

Neben aller Feststellungen, eine wirkliche Erklärung für das fehlende Aufbäumen hatte Müller am Ende auch nicht parat - lediglich eine Tatsache: "Wir sind auf jeden Fall angeknockt würde ich sagen."