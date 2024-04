Müller hängt in Vilzing ein Jahr dran

Die DJK Vilzing kann auch kommende Saison auf Jim-Patrick Müller zählen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler, der auch 16 Zweit- und 168 Drittliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat, hat seinen Vertrag beim bayerischen Regionalligisten verlängert. “Es macht im Moment riesig viel Spaß bei der DJK Vilzing zu spielen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich so lange spielen möchte, wie es körperlich geht. Und wenn ich weiterspiele, dann natürlich in Vilzing. Ein Vereinswechsel kommt für mich überhaupt nicht infrage ", verrät Müller. Dass es der Routinier noch immer draufhat, zeigt die aktuelle Saison: Momentan steht Müller bei 9 Toren in 26 Regionalliga-Spielen.