Müller hadert nach Magdeburgs Patzer: "Wieder selbst geschlagen"

Der 1. FC Magdeburg verspielte aufgrund seiner schlechten Chancenverwertung in den vergangenen zwei Partien fünf Punkte. Trainer Christian Titz ist von der Rückkehr des Abschlussglücks überzeugt.

Die Magdeburger mussten gegen Türkgücü München nach zuvor 15 ungeschlagenen Spielen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen. Allerdings war diese genauso vermeidbar wie das Remis in der Vorwoche gegen den Halleschen FC. "Wir haben uns heute wieder selbst geschlagen. Wir hatten eine Vielzahl an Torchancen und haben dann zweimal schlecht verteidigt. Wir müssen uns heute an die eigene Nase packen, dass wir das Spiel verlieren", erklärte FCM-Kapitän Tobias Müller im Interview mit "Magenta Sport".

Atik bleibt zum zweiten Mal in Folge ohne Torbeteiligung

Mögliche Gründe für die plötzliche Abschlussschwäche der mit Abstand torgefährlichsten Offensive der Liga (65 Tore) konnte Trainer Titz aber nicht nennen. Es passiere im Fußball "ab und an mal", dass ein Team so eine Phase habe.

Titz machte seinen Spielern auf der Pressekonferenz aber keinen Vorwurf und lobte sie stattdessen für die Spielweise. Sollte seine Mannschaft in der kommenden Woche weiterhin konzentriert arbeiten, werde das "Schussglück wieder zurückkommen". Vielleicht auch bei Drittliga-Topscorer Baris Atik, der in dieser Saison noch nie in drei Spielen in Folge ohne Torbeteiligung blieb - diese Statistik sollte Mut für das kommende Spiel gegen Meppen machen.