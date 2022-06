Müller genießt und mahnt: Defizite bei "fußballschlauen Dingen"

Mit einem 5:2 über Italien hat sich die deutsche Nationalmannschaft in die Sommerpause verabschiedet. Doch auch beim historischen Erfolg war bei der DFB-Elf noch nicht alles perfekt.

Viermal in Folge hatte die deutsche Nationalmannschaft zuletzt 1:1 gespielt, in allen Mannschaftsteilen fehlte es an Leichtigkeit und auch an Selbstvertrauen. Bundestrainer Hansi Flick sprach nach dem Remis in Ungarn gar von einem "Rückschritt", konnte die Leistung in Budapest letztlich aber als Ausrutscher einordnen.

Ausgerechnet gegen den früheren Angstgegner Italien platzte bei der DFB-Auswahl ein wenig der Knoten, das deutliche 5:2 war nochmal ein Statement vor der nun anstehenden kurzen Sommerpause. Gegen den amtierenden Europameister ging Deutschland von Beginn an häufiger ins Risiko, packte laut Thomas Müller "in den Situationen vorne mehr Mut" rein.

Werners Tor als Musterbeispiel

Auch nach Ballverlusten sowie bei zweiten Bällen war die Flick-Elf sehr schnell im Gegenpressing. "Zum Beispiel Timos zweites Tor, das zählt genauso, als wenn du die ganze Mannschaft mit Dribblings schwindelig spielst. So kannst du auch einfach Tore schießen", sprach Müller am ZDF-Mikrofon über das zwischenzeitliche 5:0 durch Werner, das Gnabry mit einem energischen Ballgewinn am italienischen Strafraum eingeleitet hatte.

Aber auch an diesem historischen Abend, an dem der höchste Sieg über Italien seit 83 Jahren gelang, war aus deutscher Sicht nicht alles perfekt. "Wir haben noch allerhand Defizite, um hier von einer perfekten Mannschaft zu sprechen, die keiner schlagen kann", wusste Müller und meinte damit vor allem die "fußballschlauen Dinge". Übersetzt: einfache Pässe sowie keine unnötigen Dribblings, die in Ballverlusten enden.

Dennoch sprach Müller von einem "guten Projekt", das unter Hansi Flick aktuell am Laufen sei. Abende wie diese genieße er zudem sehr. "Ich werde auch keine 50 Länderspiele mehr machen", scherzte der Münchner, der in seinem 116. Länderspiel ein Ergebnis erlebte, das laut Manuel Neuer "eine Aussagekraft" hat. "Es sind alles Nationen gewesen, die ernst zu nehmen sind, egal ob England, Ungarn oder Italien. Wir haben uns jetzt klar gegen Italien durchgesetzt, das war ein wichtiger Meilenstein erstmal", so der deutsche Schlussmann.