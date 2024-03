Müller: "Für uns das Beste, wenn uns alle abschreiben"

Andreas Müller ist 23 Jahre alt und hat gerade neun Bundesliga-Einsätze auf dem Konto. Und trotzdem hat der 1,73 Meter große Mittelfeldspieler vielen seiner Mitspieler bei Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt etwas voraus: Erfahrung im Abstiegskampf aus drei verschiedenen Ligen.

Gab sein Startelf-Debüt beim Spiel in Leipzig: Andreas Müller. IMAGO/Christian Schroedter

Mit dem 1. FC Magdeburg spielte Müller in seiner ersten Drittliga-Saison 2020/21 lange gegen den Abstieg. Nach dem Aufstieg mit dem FCM im Sommer 2022 ging es in der 2. Liga um den Klassenerhalt. Und nun spielt er mit den Lilien in der Bundesliga um den Liga-Verbleib.

Aufgrund der jüngsten Ergebnisse - 18 Spiele ist die Mannschaft mittlerweile ohne Sieg - gilt der SV Darmstadt 98 als Abstiegskandidat Nummer eins. "Das ist für uns eigentlich das Beste, wenn uns alle abschreiben", sagt Müller. "Wenn niemand mit uns rechnet, ist es umso schöner, wenn wir mal für eine Überraschung sorgen können."

Begegnung mit den Idolen der Kindheit

Ob diese Überraschung jedoch gegen den kommenden Gegner FC Bayern München gelingt, ist äußerst fraglich. Im Hinspiel gab es mit einem 0:8 die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte der Darmstädter. Zudem kommen die Münchner mit dem Rückenwind eines 8:1-Kantersiegs über Mainz ans Böllenfalltor.

Für Müller ist das Spiel dennoch ein absolutes Highlight. "Es ist doch für jeden Spieler einfach geil, gegen Weltmeister zu spielen, zu denen man früher als kleines Kind aufgeschaut hat", sagt er vor der Begegnung mit Manuel Neuer oder Thomas Müller.

Dass Andreas Müller überhaupt in der Bundesliga gelandet ist, war alles andere als absehbar. In der U 17 wurde er bei der TSG 1899 Hoffenheim ausgemustert, der Traum vom Profi schien geplatzt zu sein. Mit Umwegen über den FC-Astoria Walldorf und den 1. FC Magdeburg fand er mit seinem Wechsel zum SV Darmstadt 98 im vergangenen Sommer den Weg in die höchste deutsche Liga.

Einer der wenigen Gewinner

Weil er im Sommer jedoch aus einer längeren Verletzung kam, benötigte er zunächst einige Zeit, um sich in Team und Liga einzufinden. Mit Blick auf die vergangenen Wochen ist Müller jedoch einer der wenigen Gewinner beim Bundesliga-Schlusslicht. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte sich mit guten Leistungen als Joker empfohlen und immer näher an die Stammmannschaft herangearbeitet.

Am vergangenen Wochenende war es dann so weit, und der 23-Jährige gab sein Startelf-Debüt beim Spiel in Leipzig. Nicht alles gelang ihm dabei (kicker-Note 5,0). Dass er bereits zur Pause wieder vom Platz musste, lag aber auch daran, dass Trainer Torsten Lieberknecht das System veränderte und einen Linksverteidiger brachte. Zudem hatte Müller bereits früh die Gelbe Karte gesehen.