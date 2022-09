Müller: "Es wird noch länger dauern, bis Lewandowski Vergangenheit ist"

Es wird das große Wiedersehen mit Robert Lewandowski, wenn der FC Bayern am Dienstagabend (21 Uhr LIVE! bei kicker.de) den FC Barcelona zum zweiten Gruppenspiel dieser Champions-League-Saison empfängt. Kaum ein Bayern-Spieler kennt den Weltfußballer besser als Thomas Müller - und er spricht ausführlich über seinen Ex-Partner.

Sehr gut aufgelegt präsentierte sich Thomas Müller bei der Pressekonferenz vor dem Duell seiner Bayern mit dem FC Barcelona und dem damit verbundenen schnellen Wiedersehen mit seinem Ex-Kollegen Robert Lewandowski. Über acht Jahre spielten die beiden in der Münchner Offensive zusammen. "Natürlich hat sich die Beziehung zwischen Lewy und mir auf dem Platz immer mehr entwickelt", sagt Müller: "Es war nicht von Anfang an so, dass wir gleich dieses Verständnis hatten. Wir haben auch ein paar Jahre gebraucht, um dieses perfekte Gefühl füreinander zu finden."

Müller: "…dann bieten wir Angriffsfläche"

Insbesondere in den vergangenen drei Saisons, nach den Abschieden von Franck Ribery und Arjen Robben, waren die beiden bestens aufeinander abgestimmt, die totalen Fixpunkte des Münchner Offensivapparats. "Aber das ist Schnee von gestern", meint der Vize-Kapitän. Heute spielen eben vier Angreifer in flexibler Manier vorne drin, um die vom Weltfußballer hinterlassene Lücke zu kompensieren. Zum Saisonstart funktionierte es hervorragend; zuletzt hatten die Bayern jedoch bei drei Liga-Remis in Folge erste Mängel offenbart. Da taucht dann schnell die unbequeme Lewandowski-Frage auf, mit der die Bayern wohl noch häufiger "konfrontiert werden", wie Müller sagt. Insbesondere dann, "wenn wir kein gutes Ergebnis liefern", erklärt er, dann "bieten wir Angriffsfläche".

"Es gibt diese Momente", in denen Lewandowski auf dem Platz fehlt

Und so ganz vergessen ist Lewandowski in München ohnehin längst noch nicht. Auch für Müller zeitweise auf dem Platz nicht, antwortet er doch auf die Frage, ob es Momente gibt, in denen ihm auffällt, dass Lewandowski nicht mehr da ist: "Grundsätzlich gibt es diese Momente, absolut." Mit der Erklärung: "In manchen Situationen, da war einfach dieser Strafraumstürmer da. Es gibt aber auch Situationen, die vorher auch anders waren. Da wurde der Ball dann vielleicht nicht so schnell abgelegt, Lewy hat sich auch mal Zweikämpfe mit den Verteidigern genommen, um selbst ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, das hat unser Spiel nicht unbedingt beschleunigt." Es gebe immer ein "Für und Wider", so Müller.

Müller über den "überragenden Torjäger" Lewandowski

Jetzt aber freut sich der Offensivallrounder erst mal auf das Spiel - und natürlich auf das Wiedersehen mit seinem langjährigen Partner. Wohlwissend, dass Lewandowski auch künftig noch ein Thema in München sein wird. "Es wird noch länger dauern, bis dieser überragende Torjäger wirklich Vergangenheit ist", sagt Müller: "Er wird wahrscheinlich nie richtig Vergangenheit werden, weil er sich in die Geschichtsbücher eingetragen hat. Und das ist auch absolut okay so."