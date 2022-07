Müller: "Ein Glücksfall, dass der SC die Idee hatte"

Seit dieser Saison ist Michael Müller neuer Torwarttrainer im Bundesligateam des SC Freiburg. Der Nachfolger des zum DFB gewechselten Andreas Kronenberg muss sich allerdings kaum eingewöhnen - schließlich ist er schon seit acht Jahren wieder bei seinem Ausbildungsverein.

In der U 19 des SC Freiburg war Christian Streich der Trainer von Michael Müller, mit ihm zusammen gewann er 2008 die Deutsche A-Junioren Meisterschaft. Seit dieser Saison sitzt der 32-Jährige mit dem 57-Jährigen zusammen im Trainerbüro, als Nachfolger von Andreas Kronenberg, der nach einer Saison in Doppelfunktion ganz zum DFB ins Team von Hansi Flick gewechselt ist. Da er bereits in der vergangenen Saison häufig im Training der Profis dabei war, und zuvor acht Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der Freiburger als Torwarttrainer gearbeitet hat, "fremdle" er jetzt auch nicht. "Trotzdem muss ich in der neuen Konstellation erst mal meinen Platz finden", sagt Müller.

Für seinen Vorgänger hat er - wie alle beim Sport-Club - nur lobende Worte. Er hat zudem viel von ihm gelernt. "Krone hat immer alles sehr offen gehalten, mich häufig dazu genommen, davon habe ich sehr profitiert", erzählt Müller. Und er hat ihn in der Vergangenheit auch schon mal vertreten, wenn er verletzt war. "Beim ersten Mal habe ich gefragt: Was machen wir denn heute im Training? Und er hat geantwortet, das sei meine Aufgabe." Er habe ihm nichts vorschreiben wollen, "dann sei es nicht authentisch - das hat mir viel Sicherheit gegeben".

Die Gruppe ist gleich, der Kampf um die Nummer 2 neu

Jetzt werde ihm der Einstieg in die neue Position auch dadurch erleichtert, dass er die Torhüter und auch das bisherige Training schon gut kennt. "Krone und ich denken ziemlich ähnlich in Bezug auf das Torwartspiel, aber jetzt ist er nicht mehr da", sagt Müller, "den Menschen imitieren kann ich nicht, und will ich auch nicht - außerdem hat sich auch Krone entwickelt und Dinge verändert." Die Gruppe der drei Torhüter beim Sport-Club ist im Vergleich zur Vorsaison hingegen gleich geblieben, außer dass jetzt Noah Atubolu und Benjamin Uphoff um die Nummer zwei hinter Mark Flekken konkurrieren.

Atubolu kennt er am längsten und am besten aus der Freiburger Fußballschule, in die Müller 2014 als Torwart-Coach zurückgekehrt ist. Als 24-Jähriger hat er, nach Stationen beim VfL Wolfsburg II und dem 1. FC Saarbrücken, seinen eigenen Traum von der Profikarriere frühzeitig begraben. "Täglich in die Kabine und auf den Trainingsplatz zu gehen, habe ich am Anfang schon vermisst", gibt er zu, "aber für mich war es ein extremer Glücksfall, dass der SC die Idee hatte, mich da reinzuschmeißen."

Zwischen Torhütertraining und Kaderplanung

Das Torhütertraining in der U 23 und in der U 17 gehörten in den vergangenen acht Jahren genauso zu seinen Aufgaben wie die Kaderplanung und Videoanalysen im Nachwuchsleistungszentrum. Von Beginn an hatte er dabei einen intensiven Austausch mit Kronenberg. Als er selbst noch aktiv war, hat er "schon Zuhause Buch geführt über Übungen, die wir gemacht haben, die ich gut fand". Und als der heutige SC-Sportdirektor und frühere Torhüter Klemens Hartenbach ihn gefragt hat, ob er sich den Job vorstellen kann, zögerte er nicht lange.

Mit den Torhütern muss man so arbeiten, dass diejenigen, die nicht spielen, so konzentriert bleiben, dass sie sich auch verbessern. Klemens Hartenbach, Ex-Torhüter und Sportdirektor beim SC Freiburg

"Natürlich tut uns der Verlust von Krone weh, aber bei mir ist eine große Freude da über Michael, weil er alles kennt, alle Abläufe", sagt Hartenbach, der dem 32-Jährigen den Aufstieg ohne Bedenken zutraut. "Mit den Torhütern muss man so arbeiten, dass diejenigen, die nicht spielen, so konzentriert bleiben, dass sie sich auch verbessern", weiß der Sportdirektor, "und das schaffst du nur, wenn du im Umgang eine klare Linie erkennen lässt. Das hat Krone sehr gut gemacht, und Michael über Jahre im Nachwuchs auch."