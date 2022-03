Müller: "Dann hätten wir keine rosigen Zeiten ..."

Mit dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg beginnt für den FC Bayern die heiße Phase der Saison. Ein Ausscheiden nach dem 1:1 im Hinspiel wäre fatal, doch sowohl Trainer Julian Nagelsmann als auch Thomas Müller sehen diesen Druck von der positiven Seite.

Die Ausgangslage mit abgeschaffter Auswärtstorregel ist klar: Der FC Bayern benötigt gegen den Meister Österreichs einen Sieg für den 20. Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. "Die Verantwortung ist uns bewusst, was morgen auf dem Spiel steht. Ich betrachte es aber von der Seite, was wir erreichen können", sagte Thomas Müller am Montagmittag auf der Pressekonferenz. Sein Zusatz: "Wenn uns das gelingt, kann es noch eine extrem gute Saison werden." Auch Nagelsmann ist optimistisch: "Ich gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden, wenn wir die entsprechende Leistung zeigen."

Und wenn es doch schief geht? "Dann ist es für uns keine besondere Saison mehr, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen", sagt Nagelsmann, Müller meint: "Dann hätten wir keine rosigen Zeiten beim FC Bayern." Der Schlüssel neben einer effizienten Offensive wird die Fehler-Vermeidung in der Defensive sein, Risiko-Management nennt es Müller. "Wir brauchen ein besseres Gefühl dafür, in welchen Zonen wir die riskante, komplizierte, spielerische Lösung suchen und in welchen besser nicht." Im Tennis würde man mit Blick auf den ein oder anderen Patzer der jüngeren Vergangenheit von unforced errors sprechen, unnötigen Fehlern. "Durch diese bringen wir uns in die Bredouille", sagt Müller. Nagelsmann stellt sich und seinem Team die Frage: "Wie viel Risiko gehen wir, wie viel Kontrollverlust haben wir dadurch?" Eine Gratwanderung, zumal es der Anspruch des FC Bayern bleibe, das meiste spielerisch zu lösen.

Die gute Nachricht aus Bayern-Sicht: Manuel Neuer kehrt nach gut vier Wochen Verletzungspause nach einer Meniskus-Op ins Tor zurück, "wenn keine Reaktion über Nacht kommt", wie Nagelsmann leicht einschränkte. Am Abschlusstraining nahm der Nationaltorwart teil. Weitere Details zur Aufstellung verriet der Trainer nicht, an erster Stelle stünden immer die elf formbesten Spieler, erst danach die Ausrichtung auf den Gegner. Ob Leroy Sané nach zwei Partien als Joker zu den Auserwählten zählt, ließ er offen, sagte aber: "Wenn ich jetzt aufstellen würde, würde er beginnen."

Gegner Salzburg zollen die Münchner Respekt, doch auch hier stimmt Müller das 1:1 aus dem Hinspiel eher positiv: "Wegen des frühen Rückstandes hat es gewirkt, als ob wir verwundbar waren. Ich richte mich aber eher danach, wie wir sie in den letzten 40, 50 Minuten bespielt und dominiert haben. Nagelsmann geht davon aus, dass RB die Bayern in der Anfangsphase stressen möchte, sein Team müsse das Tempo über 90 Minuten hochhalten. "Sie haben seit Jahren eine gute Mannschaft mit einer klaren Idee, auch nach Ballgewinnen, und sind nicht so leicht zu verteidigen." Um ins Viertelfinale zu kommen, wird sein Team besser spielen müssen als in Salzburg. Je nach Spielverlauf über 90 oder gar 120 Minuten.