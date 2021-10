Müller: "Da müssen wir uns nicht anlügen"

Thomas Müller (32) steht vor seinem ersten Länderspiel unter Hansi Flick. Am Dienstag sprach der Bayern-Profi über die erste Mini-Bilanz, den neuen Schwung und seine Rolle.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann und Sebastian Wolff

Der vorzeitige Dienstschluss auf Platz 6 im Schatten des Hamburger Volksparkstadions ist keineswegs ein Hinweis auf seinen Status. Gemeinsam mit den anderen Bayern-Profis, am Sonntag noch in der Bundesliga gegen Frankfurt im Einsatz, durfte Thomas Müller etwas früher als die anderen Nationalspieler zurück ins Hotel, ein Sparprogramm indes ist für den 32-Jährigen nicht vorgesehen: Unter Hansi Flick ist er vor zwei Jahren bei den Bayern wieder aufgeblüht, und unter dem neuen Bundestrainer wird er auch in der Nationalelf eine zentrale Rolle spielen.

Flicks erste drei Länderspiele im September hatte Müller angeschlagen verpasst, in der Zuschauerrolle aber einen guten Eindruck gewonnen. Jetzt will er selbst wieder daran mitwirken, dass sich das Gefühl des zarten Aufschwungs bestätigt. "Wir haben diese Spiele, insbesondere gegen Armenien und Island, nicht nur seriös bestritten, sondern es waren auch schöne Spielzüge und toll herausgespielte Tore dabei", sagt Müller, wohlwissend, "dass die Gegner nicht die oberste Kategorie waren. Aber wir hatten auch in der Vergangenheit Gegner, die nicht aus der obersten Kategorie waren und dennoch nicht immer zu Null gespielt oder so überzeugt."

Selbstredend sei es "einfacher, ein Spiel in der WM-Qualifikation zu gewinnen als gegen einen Top-Gegner in einer EM-Endrunde, da müssen wir uns nicht anlügen. Aber ich finde, wir haben spielerische Elemente gesehen, die dem Trainerteam wichtig sind." Der Münchner sieht deshalb "einen kleinen Aufschwung" und führt diesen Gedanken noch aus: "Es ist in gewisser Weise ein aufgesetzter neuer Schwung, weil ein neuer Trainer natürlich auch Neues aufsetzt. Wir sind Teil einer schwungvollen Bewegung." Und der Routinier soll ein zentraler Teil sein.

Im 4-2-3-1-System hat Flick mit Müller, Kai Havertz, Marco Reus und auch Ilkay Gündogan viele Optionen für die Zehner-Position. Der Weltmeister von 2014 dürfte sie am Freitag in Hamburg gegen Rumänien bekommen, sagt aber selbst: "Wir haben gerade in diesem Bereich exzellente Alternativen." Seinen Trainer und aus gemeinsamen Münchner Zeiten Vertrauten sieht er in der Position, "harte Entscheidungen treffen zu müssen" und glaubt, dass sich die Besetzung der Zehner-Position durchaus auch immer wieder mal verändern kann. "Wir haben dort Spieler mit unterschiedlichen Profilen."

Müller selbst erfüllt vor allem auch das Profil des Anführers, seit den pandemiebedingten Geisterspielen wird dies öffentlich noch deutlich mehr wahrgenommen als zuvor. Mit dem Begriff vom "spielenden Co-Trainer", betont er, "kann ich nicht viel anfangen. Es ist einfach so, dass es unterschiedliche Typen gibt, ich bin einer, der viel anspricht, sachdienliche Informationen zu geben versucht. Aber das wird aus meiner Sicht höher gehängt als es ist, und es ist durch Corona einfach nur deutlicher geworden." Unstrittig ist: Müller ist wieder da. Und das soll am Freitag vor allem auch zu sehen sein.