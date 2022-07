Müller: "Da ist das Traumfinale!"

Stimmen zum Sieg der deutschen Frauen im Halbfinale gegen Frankreich.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (dfb.de): "Meine Gedanken sind purer Stolz auf diese Leistung und diese Spielerinnen von der Nummer 1 bis 23. Wir haben so hart gearbeitet und sind so ein verschworener Haufen geworden, der sich auf dem Feld unterstützt. Wir haben völlig verdient gewonnen. Frankreich hat in der 2. Halbzeit natürlich etwas geändert, nachdem sie vor der Pause eigentlich nur einen Torschuss hatten. Dass sie offensiv mehr können und uns wehtun, wussten wir. Es war eine grandiose Teamleistung, dann die Nadelstiche zu setzen, das wollten wir. Am Ende ist es aufgegangen, aber es war mega spannend und mega anstrengend."

Frohms: "Mit dem Abpfiff gleich Freudentränen"

Torhüterin Merle Frohms (dfb.de): "Die ganze Mannschaft hat überragend gekämpft. Ein Kompliment an jede einzelne Spielerin. Dann ist es am Ende verdient, weil wir es mehr wollten, vorne unsere Tore geschossen und hinten alles abgeräumt haben. Wir wussten, dass Renard bei Standards Zielspielerin ist, aber Poppi hat das super gemacht und alles, was durchkam, haben wir geklärt. Mit Abpfiff kamen gleich Freudentränen, weil das einfach ein einmaliges Erlebnis ist. Wir hätten uns vor dem Turnier nicht ausgemalt, dass wir es ins Finale schaffen, das ist ein unglaubliches Gefühl."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff (im ZDF): "Man spürt die Überzeugung, den Spaß, etwas zu erreichen. Wir sind überglücklich, nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern wie die Mannschaft die ganzen Wochen hier auftritt, welche Energie sie ausstrahlt, welche Entschlossenheit, welche Willenskraft. Man spürt: Jetzt wollen sie auch noch diesen letzten Schritt gehen."

"In Deutschland werde ich von unglaublich vielen Menschen angesprochen, die nicht nur sagen, es ist schön, dass ihr mal Frauenfußball zeigt, sondern es macht richtig Spaß zuzuschauen."

Gündogan: "... dann weiß ich auch nicht mehr weiter"

Nationalspieler Ikay Gündogan (Twitter): "Wenn jetzt nicht bis zum Finale am Sonntag alle deutschen Sportmedien diese Leistung würdigen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug! Mega stark!"

Nationalspieler Thomas Müller (Twitter): "Da ist das Traumfinale England - Deutschland bei der EM. Gratulation zum großartigen 2:1-Sieg gegen Frankreich. Jetzt holt euch den Pokal!"