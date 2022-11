Müller: Comeback frühestens gegen Schalke

Immerhin, Lauftraining ist für Thomas Müller (33) schon wieder möglich. Diese schonende Reha-Maßnahme hat der Routinier des FC Bayern München mittlerweile wiederaufgenommen.

An eine höhere Intensität ist derzeit aber noch nicht gedacht, die Rekonvaleszenz wird noch längere Zeit erfordern. Der Angreifer des Rekordmeisters soll, so ist es vorgesehen, erst in der letzten Bundesliga-Partie vor der WM in Schalke nochmals mitwirken. Die Begegnungen in Berlin bei Hertha BSC am kommenden Samstag sowie zu Hause am Dienstag gegen Werder Bremen werden ohne sein Mitwirken stattfinden. Jeder einzelne Schritte im Aufbauprozess Müllers, der zuvor zusätzlich an Covid erkrankt war, natürlich von dessen aktueller Befindlichkeit diktiert. Alles hängt davon ab, wie der lädierte Adduktorenmuskel auf ein gesteigertes Pensum reagieren wird, neue Beschwerden dürfen nicht dazwischenkommen.

Die vierte WM-Teilnahme des 2014er Weltmeisters sei allerdings nicht gefährdet, heißt es glaubhaft. Auch Bundestrainer Hansi Flick, der sich am Samstag in München vor Ort ein Bild machte, geht fest davon aus, dass sein Offensivallrounder und Führungsspieler beim Weltturnier, das für die DFB-Auswahl am Mittwoch, 23. November beginnen wird, mitwirken kann.

Neuer unter voller Belastung

Manuel Neuer (Schulter) arbeitet derweil wieder unter voller Belastung. Der Torhüter soll, wenn sich am Freitag im Abschlusstraining keine Probleme einstellen, in Berlin wieder das FCB-Tor hüten. Bei Leroy Sané sieht es nach seinem Muskelfaserriss ebenfalls sehr gut aus, der Linksfüßer übt seit Sonntag mit dem Team und wird die Dienstreise in die Hauptstadt mitmachen, ebenso Lucas Hernandez.

Der Verteidiger hatte sich Mitte September im Hinspiel gegen Barcelona einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich eingehandelt. Sein Comeback-Plan, in dem mit Blick auf die WM die Bundesliga-Partien gegen Bremen und Schalke gestanden hatten, scheint bestens aufzugehen. Der Franzose, 2018 mit Weltmeister geworden und somit Titelverteidiger, zählt ebenfalls zum Kader für Berlin.

Matthijs de Ligt (Oberschenkel) ist derweil individuell am Werk. Von seiner Befindlichkeit am Freitag hängt seine Verfügbarkeit in Berlin ab.