Müller: "Bin das erste Mal sauer - auf uns selbst"

Die Ergebniskrise des FC Bayern hält an, gegen den VfB Stuttgart musste sich der Rekordmeister beim 2:2 mit dem dritten Remis in Folge begnügen.

Gegen den VfB war bei der personell insgesamt sechsmal veränderten Nagelsmann-Elf längere Zeit Sand im Getriebe, erst nach einer halben Stunde lief der Motor langsam heiß. Die Schlagzeilen schrieb zunächst Youngster Mathys Tel, der als jüngster Startelf-Spieler mit seinem Führungstreffer (36.) im Alter von 17 Jahren und 136 Tagen auch zum jüngsten Bayern-Torschützen avancierte.

Der 19-jährige Jamal Musiala setzte nach dem Ausgleich durch Stuttgarts Joker Chris Führich (57.) das nächste Highlight, nach seinem 2:1 (60.) schien der Rekordmeister auf der Siegerstraße.

Stuttgarts Serhou Guirassy jedoch stahl den beiden Youngstern die Show, der Neuzugang setzte den finalen Punch. Der Stürmer, der schon an der Latte gescheitert war (74.), blieb in der Nachspielzeit nach einem von Matthijs de Ligt an ihm selbst versurachten Foulelfmeter cool und verwandelte zum Punktgewinn (90.+2). Somit kamen die Münchner nach den Unentschieden gegen Gladbach (1:1) und Union Berlin (1:1) nicht über das dritte Remis in Serie hinaus.

Schwächster Start seit zwölf Jahren

Routinier Thomas Müller zeigte sich im Interview mit "Sky" mächtig angefressen: "Heute bin ich das erste Mal sauer - auf uns selbst", kommentierte der 32-Jährige. "Ich glaube wir müssen verstehen, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen, und das ist unser Anspruch, muss man bis ans Letzte gehen und bis zum Schluss gallig bleiben." Es gelte, ein Bewusstsein für die aktuelle Punktesituation zu entwickeln, fordert Müller.

Die ist so schlecht wie lange nicht: Der Rekordmeister legte nämlich den schwächsten Start seit zwölf Jahren hin.