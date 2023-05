Müller bereit für Schalke - Tuchel bremst sich nach "sensationeller" Neuer-Nachricht

Der FC Bayern geht mit zusätzlichen Optionen ins Spiel gegen Schalke 04. Manuel Neuer trainiert derweil wieder draußen.

Gleich drei U-23-Spieler hatte Thomas Tuchel am vergangenen Wochenende in Bremen mit auf die Bank gesetzt, weil die Personaldecke immer dünner geworden war. Neben Alphonso Davies hatten Eric Maxim Choupo-Moting, Josip Stanisic, Dayot Upamecano und der gesperrte Leon Goretzka gefehlt. Lucas Hernandez und Manuel Neuer ja sowieso.

Am Samstag, wenn der FC Schalke 04 in der Allianz-Arena gastiert (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), sieht die Situation für Tuchel schon etwas besser aus. Upamecano hat in dieser Woche wieder voll mittrainiert und steht nach einem leichten Faserriss zur Verfügung, Goretzka hat die Gelbsperre abgesessen und drängt auf einen Startelf-Platz. Ryan Gravenberch, der seine Chance von Beginn an in Bremen nur bedingt nutzen konnte, könnte wieder weichen.

Und vorne? Ist Choupo-Moting nach anhaltenden Knieproblemen noch keine Option, auch wenn Bayerns einziger echter Neuner in dieser Woche immerhin in Teilen schon wieder mit dem Team trainierte.

Über allem steht erneut die Frage, ob Thomas Müller nach zwei Joker-Einsätzen wieder beginnen darf. Nachdem er zuletzt wegen "Wehwehchen" mehrfach kürzertreten musste, konnte er die letzten drei Einheiten voll mitmachen und hinterließ dabei laut Tuchel einen "sehr guten und frischen Eindruck". "Er ist bereit für morgen". Ab wann auch immer.

Sadio Mané, der wieder und wieder enttäuschte, wäre ein Kandidat für die Bank. Dort saß zuletzt auch Leroy Sané, der Ex-Schalker empfahl sich in Bremen jedoch mit einem schön herausgespielten Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. "Es ist alles denkbar", erklärte Tuchel. "Und so muss es auch sein. Es geht nur noch zusammen, jeder muss seine persönlichen Situationen, seine persönlichen Wünsche hintenanstellen. Das können wir alles in der ersten Woche im Juni klären, aber nicht jetzt."

Yann Sommer wird weiterhin das Tor hüten. Im Hintergrund erhöht Manuel Neuer jedoch peu à peu den Druck. Der fünfmalige Welttorhüter trainiert inzwischen wieder dosiert auf dem Platz, hat den Ball am Fuß und in der Hand. "Ich muss mich bremsen, um nicht euphorisch zu werden", sagte Tuchel. "Aber das ist natürlich eine sensationelle Nachricht." Es sieht so aus, als wäre Neuer spätestens zum Vorbereitungsbeginn Anfang Juli wieder voll belastbar.