Müller: "Beim Tennis spricht man von 'Unforced Errors'"

Auch Thomas Müller sparte nach dem 1:1 in Italien nicht mit Kritik an der Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Der Routinier ärgerte sich vor allem über Fehler, die dem DFB-Team viel Kraft raubten.

Im großen kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) hatte Müller noch die Mission umrissen, den die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2022 zurückzulegen habe. Den Nations-League-Auftakt in Italien und das kommende Länderspiel gegen England hatte das Bayern-Urgestein als "eine echte Standortbestimmung" ausgemacht - und zog nun nach dem ersten absolvierten Klassiker ein gemischtes Fazit im RTL-Interview: "Über das ganze Spiel hinweg, besonders in der ersten Hälfte war es auffällig, dass wir in Situationen, in denen es nicht sein muss, Unkonzentriertheiten drin hatten. Beim Tennis spricht man von 'Unforced Errors'"

Dabei hatte die DFB-Auswahl gut ins Spiel gefunden, viel Ballbesitz und Spielkontrolle gehabt, dann aber den Faden verloren. "Durch diese einfachen Fehler im Ballbesitz haben wir das Spiel ein bisschen verschleppt", ärgerte sich Müller, den bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit speziell die Ballverluste störten, denn "wir haben dann wieder Körner verbraucht, um ihn zurückzuholen". Auch nach dem Seitenwechsel war er mit der Leistung der Nationalmannschaft nicht zufrieden.

Im zweiten Abschnitt habe Italien "fast Eins-gegen-eins auf dem ganzen Platz gespielt", was Müller und Co. Räume geboten habe, die aber viel zu selten bespielt worden sind. Manchmal sei es gelungen, doch auch im zweiten Abschnitt sei "viel Kampf, viel Laufarbeit" gefordert gewesen.

Den quasi rundum erneuerten Azzurri, die mit einer im Vergleich zur Finalissima-Niederlage gegen Argentinien (0:3) auf zehn Positionen erneuerten Startelf aufgelaufen waren, und bei denen gleich fünf Joker ihr Länderspieldebüt gaben, zollte der 32-Jährige Respekt. "Die Italiener haben es gut gemacht", sagte Müller, der durch sein 113. Länderspiel mit Philipp Lahm gleichzog. Aber: "Der Anspruch ist eigentlich der, dass wir dominanter und klarer nach vorne spielen - mit einer geringeren Fehlerquote."