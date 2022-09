Müller, Alonso, Jairzinho: FIFA 23 bekommt neue Icons

EA SPORTS bestätigte am Samstag drei neue Icons für FIFA 23. Mit dabei ist auch ein deutscher Rekordtorschütze.

Gerd Müller zählt zu den neuen Icons in FIFA 23. EA SPORTS

Denn ab dem kommenden FIFA-Teil gehört mit Gerd Müller der treffsicherste Bundesligastürmer aller Zeiten (365 Tore) zum Pool der Icons. Die Vereinslegende des FC Bayern führte jedoch nicht nur die Münchner zu zahlreichen Titeln.

Torjäger und Taktgeber

1972 und 1974 sorgte er mit seinen Treffern dafür, dass Deutschland nacheinander eine Europa- und eine Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Unvergessen sein Siegtreffer im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande: Aus der Drehung bugsierte er das Leder in seinem Wohnzimmer, dem Olympiastadion in München, zum 2:1 in die Maschen.

Aufeinanderfolgende Titel mit der Nationalmannschaft konnte auch Xabi Alonso verbuchen. Der spanische Stratege prägte im defensiven Mittelfeld eine Ära der Iberer und war einer der Taktgeber des legendären Teams, das 2008 und 2012 die EM sowie 2010 die WM gewann. Besonders seine millimetergenauen Diagonalbälle über den gesamten Platz zeichneten Alonso aus.

Weltmeister ist auch die dritte neue Ikone im Bunde: Jairzinho erklomm mit Brasilien 1970 in Mexiko den Thron und durfte die begehrteste Trophäe des Sports in den Himmel stemmen.

Müller und Jairzinho im direkten Duell

Dem pfeilschnellen Flügelstürmer gelang dabei ein ganz besonderes Kunststück: Vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale erzielte er in jeder Partie einen Treffer. Dies war zuvor nur dem Franzosen Just Fontaine bei der WM 1958 gelungen. Torschützenkönig wurde 1970 jedoch ein anderer: Gerd Müller, der allein in Mexiko 10 Treffer erzielte.

Verdient haben sich die drei neuen Ikonen ihre Karten in FIFA 23 also allemal. Wie gut sie letztendlich aber in die Meta passen bleibt abzuwarten. Während der wendige Brasilianer mit seinem Tempo und hohen Dribbling-Werten sehr gut für das Gameplay der letzten Jahre geeignet scheint, könnten Müller und gerade der eher behäbige Alonso ein wenig unattraktiver sein.

Ab wann genau die Icons im Spiel verfügbar sein werden, ist derzeit noch nicht klar. Veröffentlichung wird FIFA 23 am 30. September feiern.