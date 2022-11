Müller: "Aktuell bin ich geschockt"

Wieder ist die deutsche Mannschaft mit einer Niederlage in eine WM gestartet. Das 1:2 gegen Japan war absolut vermeidbar - und ließ auch Thomas Müller (33) ratlos zurück.

Vor dem Spiel setzte die deutsche Mannschaft ein klares Zeichen: Als sich Manuel Neuer, Joshua Kimmich & Co. nach den Hymnen im Khalifa International Stadium zum Mannschaftsfoto aufstellten, hielten sich alle elf demonstrativ den Mund zu. "Ihr könnt uns nicht den Mund verbieten", sollte diese Geste in Richtung der FIFA bedeuten. Der Weltverband hatte dem DFB und den anderen sechs beteiligten europäischen Verbänden sportliche Sanktionen angedroht, sollten sie die "One Love"-Binde bei der WM tragen.

Nach einem ersten Schreckmoment durch ein Gegentor, das wegen Abseits nicht zählte, hatte die DFB-Elf gegen Japan dann alles im Griff, die Nebengeräusche spielten offenbar keine Rolle. "Also ich glaube, wenn man die erste Halbzeit sieht, dann haben wir das gut weggesteckt. Wir haben ein engagiertes Spiel gemacht, haben viel Energie auf dem Platz gehabt", sagte Thomas Müller nach der Partie am ARD-Mikrofon.

Der Lohn der ersten Hälfte, in der Deutschland mit über 80 Prozent Ballbesitz klar tonangebend war, war das 1:0 durch Ilkay Gündogan per Elfmeter. Insgesamt ließ es die deutsche Auswahl dann aber aus, das 2:0 nachzulegen, speziell nach dem Seitenwechsel gab es dazu gute Chancen. Und dann kam es, wie es im Fußball so oft kommt, wenn man seine Chance nicht macht: Der Gegner schlägt eiskalt zu - und in dem Fall gleich doppelt. "Ich bin noch ein bisschen ratlos, weil aus diesem Spiel, so wie es gespielt wurde, geht man sehr oft als Sieger hervor. Aber davon kann weder ich noch die Mannschaft sich etwas von kaufen", konnte sich Müller das 1:2 gegen die Japaner auch nicht wirklich erklären.

Vorne zu uneffizent, hinten dann zu fehlerhaft

Nach der Pause waren die Japaner zwar etwas besser, gingen mit der Systemumstellen von Vierter- auf Fünferkette auch aggressiver drauf und machten mehr für das Spiel, dennoch hatte die deutsche Auswahl zunächst alles im Griff und verpasste das zweite Tor. "Wir waren absolut überlegen, haben sowohl mit als auch gegen den Ball nichts anbrennen lassen", fand auch Müller. "Wir haben vom Gefühl her ein gutes Spiel gemacht, haben intensiv gespielt, nichts dem Zufall überlassen." Doch der Offensivmann, der in der 67. Minute durch Jonas Hofmann ersetzt wurde, musste auch einsehen: "Mit der Effizienz vorne bei der Verwertung der Chancen und hinten, wo du in der 76. und 83. Minute die Tore kassierst, ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Aktuell bin ich noch ein bisschen geschockt."

Erst zum dritten Mal in der WM-Geschichte verliert die DFB-Elf trotz einer Pausenführung. Zuvor passierte dies nur 1938 gegen die Schweiz (Halbzeit 2:1, Endstand 2:4) und 1978 gegen Österreich (Halbzeit 1:0, Endstand 2:3).

Gegen Spanien direkt unter Druck

Wie 2018, als zu Beginn ein 0:1 gegen Mexiko auf der Anzeigetafel stand, steht die deutsche Mannschaft früh im Turnier unter Druck. Vor viereinhalb Jahren gab es ein 2:1 gegen Schweden, nun ist der Gegner am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Spanien ein größerer Name. Natürlich eine Situation, in die keiner im DFB-Lager kommen wollte. "Wir müssen schauen, dass wir das jetzt abschütteln, uns körperlich erholen und dann das Spiel gegen Spanien so angehen, dass wir es gewinnen. Diesen Druck wollten wir uns mit einem Auftaktsieg nehmen. Jetzt haben wir den Salat", so ein konsternierter Müller abschließend.