Mülheimer FC gegen Büderich: Ein Kopfstoß und zwei Trainerwechsel

Das Oberliga-Spiel zwischen dem Mülheimer FC und dem FC Büderich überschritt Ende Oktober für mehrere Minuten die Grenzen des Fairplays. Auch wegen dieser Vorfälle sind nun beide Trainer und ein Sportlicher Leiter nicht mehr im Amt.

Mülheimer FC 97 gegen den FC Büderich - diese Partie der Oberliga Niederrhein stand am 29. Oktober ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Nach 90 Minuten feierte der MFC 97 einen wichtigen 4:2-Sieg. Doch hinterher war rund um die Partie ein anderes Gesprächsthema vorherrschend: Da aus Sicht der Büdericher der Gegner es mit dem Zeitspiel arg übertrieben habe und auch ins Aus fliegende Bälle nicht besonders zügig zurückgeworfen worden seien, schnappte sich FCB-Coach Oliver Seibert rund um die 60. Minute einen Ersatzball, um diesen im Fall der Fälle schnell einem Einwerfenden oder Eckball-Schützen in die Hand zu drücken. Das wiederum, so berichten es lokale Medien, sei den Mülheimern ein Dorn im Auge gewesen. Konsequenz: Rudelbildung am Spielfeldrand, in deren Folge sich Seibert zu einem Kopfstoß gegen Mülheims Sportlichen Leiter Oguzcan Bahar habe hinreißen lassen. Da sich die Gemüter nach einigen Minuten beruhigt hätten, habe sich Schiedsrichter Lukas Dyck entschieden, die Partie fortzusetzen.

Schon tags darauf reagierte Büderichs Vorstand und trennte sich nach einstimmigem Beschluss von seinem Trainer: "Die Vorkommnisse während des Spiels in Mülheim machen diese Entscheidung alternativlos. Der FC Büderich steht für sportlich fairen Wettkampf, gelebte Toleranz und einen friedlichen Umgang miteinander. Die Ereignisse in Mülheim lassen sich mit diesen Werten nicht in Einklang bringen", schreibt der Klub auf seiner Homepage.

Gegenüber "Reviersport" begründete Seibert sein Verhalten: "Plötzlich kamen die Ordner in meine Coaching-Zone und haben mich bedrängt, den Ball herauszugeben. Ich habe gesagt, dass sie nichts in meiner Coaching-Zone verloren haben. Ich bin dann von einer Person, die mir bis dahin nicht als Mülheims Sportchef bekannt war, körperlich angegriffen worden und ich habe aus dem Affekt mit einer Kopfnuss reagiert. Natürlich darf mir das nicht passieren. Es war aber reine Verteidigung. Ich hatte in dieser Situation Angst."

Zwei Trennungen in Mülheim

Der angesprochene Mülheimer Sportchef Bahar hat mittlerweile seinen Rücktritt eingereicht, auch Trainer Ahmet Inal ist seinen Job los. Die Ereignisse der Büderich-Partie haben offenbar auch in diese Entscheidung mit reingespielt, zudem soll es zwischen Vorstand und dem Trainer nicht mehr gestimmt haben.

In einem Facbook-Post schreibt der Mülheimer FC: "Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, sondern beruht auf einer eingehenden Analyse und Gesprächen in dem Bemühen, die bestmögliche sportliche Umgebung und Kultur für unsere Mitglieder und Spieler sicherzustellen. Der Respekt und das Vertrauen zwischen Trainern, dem Sportlichen Leiter, Spielern und dem Verein sind von entscheidender Bedeutung, um unsere Ziele zu erreichen und ein gesundes Vereinsklima aufrechtzuerhalten."

Gleichzeitig betont der Verein: "Unser Hauptziel ist es sicherzustellen, dass der Mülheimer FC 97 seine 'Rote Linie' beibehält und unsere Grundsätze, Werte und Standards in Bezug auf Respekt, Vertrauen und Sportsgeist nicht gefährdet werden. Dies ist entscheidend, um effektive Kommunikation und positive Arbeitsbeziehungen innerhalb des Vereins sicherzustellen und sollte generationenübergreifend gelebt werden."

Gegenüber der "Rheinischen Post" nennt der scheidende Coach noch andere Dinge, fernab der Vorkommnisse gegen Büderich: "Es wurde mir in sportliche Entscheidungen hereingeredet, sodass ich mich in meinem Trainer-Charakter nicht mehr wohlgefühlt habe", so Inal. Gegenüber "Reviersport" schildert er, was das finale vereinsinterne Gespräch zu Tage gefördert habe: "Sowohl ich als auch der Vorstand haben ihre Meinung und Unzufriedenheit der letzten Wochen kundgetan. Leider konnten wir da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen."