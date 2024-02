Mühlemann verlässt die Club-Frauen

Elena Mühlemann schließt sich einer neuen Herausforderung an und wechselt vom 1. FC Nürnberg in die U 20 von Eintracht Frankfurt, damit in die 2. Bundesliga. Im Sommer 2022 war die Schweizerin vom FC Luzern zum Club gekommen und mit ihm in die Bundesliga aufgestiegen. In 21 Zweitliga-Einsätzen gelangen der Mittelfeldspielerin dabei vier Tore und zwei Vorlagen. In der laufenden Spielzeit kam Mühlemann (20) auf sieben Bundesliga-Partien für den FCN.