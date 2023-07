"Müde und erschöpft": Wembanyamas Debüt verläuft durchwachsen

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Die alte Redensart gilt offensichtlich auch für ein Supertalent wie Victor Wembanyama. Sein mit Spannung erwartetes Debüt verlief durchwachsen.

Anstrengendes Debüt in der Summer League: Victor Wembanyama. IMAGO/USA TODAY Network

Bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt im Rahmen der NBA Summer League in Las Vegas traf Wembanyama nur zwei von 13 Würfen aus dem Feld. Beim 76:68 der San Antonio Spus gegen die Charlotte Hornets musste sich der 19-jährige Franzose im mit 17.500 Zuschauern ausverkauften Thomas & Mack Center mit neun Punkten begnügen. Hinzu kamen in etwas mehr als 27 Minuten Spielzeit acht Rebounds, fünf Blocks und drei Assists.

"Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, was ich heute auf dem Court machen sollte. Das versuche ich für das nächste Spiel zu lernen", sagte der 2,24 Meter große Wembanyama, der gestand, sich an den Spielstil in der NBA erst noch gewöhnen zu müssen.

"Am meisten muss ich mich dabei verbessern, bereit zu sein und auf die Spielzüge zu reagieren, die vom Point Guard ausgerufen wurden“, konstatierte der First Overall Pick des vergangenen NBA-Drafts.

Außerdem müsse er seine Fitness für die anstehende Regular Season mit 82 Spielen dringend verbessern. "Es ist wirklich anstrengend, vor allem mit unserem Spielstil. Auch wenn das Spiel heute Abend nur 40 Minuten gedauert hat, war ich immer müde und erschöpft, wenn ich herausgenommen wurde", gab Wembanyama zu.

In der Summer League der NBA kommen vor allem Rookies und weniger erfahrene Profis zum Einsatz, die eigentlichen Stammspieler steigen später die Vorbereitung auf die neue Saison an, die am 24. Oktober beginnt.